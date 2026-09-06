Jimmy Choo entra en el mundo del automóvil con este coche eléctrico chino de 850 kilómetros de autonomía

IM Motors quiere que el nuevo IM L6 sea algo más que otra berlina eléctrica de altas prestaciones. La marca china, perteneciente al grupo SAIC, ha aprovechado la presentación de la nueva generación del modelo para lanzar una edición especial desarrollada junto al diseñador Prof. Jimmy Choo, en una colaboración que combina tecnología, diseño y elementos propios de la alta costura.

La presentación tuvo lugar el 18 de agosto en China, coincidiendo con el inicio de la preventa del nuevo IM L6. La marca enmarca el lanzamiento dentro de su estrategia NEXT·2028, con la que pretende impulsar una nueva generación de vehículos eléctricos inteligentes y reforzar su posicionamiento en el segmento premium.

Un IM L6 diseñado junto a Jimmy Choo

La edición especial recibe el nombre de IM L6 Prof. Jimmy Choo Haute Couture Limited Edition y no es un modelo completamente nuevo, sino una versión exclusiva del L6 con un tratamiento específico de diseño.

Jimmy Choo, quien diseñó zapatos para nada más y nada menos que Lady Di, entre otras personalidades; ha participado en la creación de elementos como el color exterior Jimi Silver y diferentes detalles del habitáculo. El interior utiliza el denominado Haute Couture Blue, inspirado, según IM Motors, en los zapatos de satén azul que el diseñador creó para Diana de Gales.

IM L6 x Jimmy Choo. / IM Motors

También incorpora elementos decorativos de cristal, detalles de bordado tridimensional, molduras específicas, paneles con acabado de nácar, distintivos de la colaboración y otros acabados desarrollados para esta serie limitada.

La producción está limitada a 1.000 unidades, lo que convierte a esta versión en una pieza de colección dentro de la gama L6.

Hasta 850 kilómetros de autonomía

Más allá de su diseño, el nuevo IM L6 es una muestra de la estrategia tecnológica de la marca. La berlina utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios y se ofrece con baterías de 76 y 93 kWh.

En las versiones correspondientes, IM anuncia hasta 725 kilómetros de autonomía CLTC con la batería de 76 kWh y hasta 850 kilómetros con la de 93 kWh. La potencia máxima de carga alcanza los 396 kW, mientras que la marca asegura que el coche puede recuperar hasta 580 kilómetros de autonomía en 15 minutos.

IM L6 x Jimmy Choo. / IM Motors

El L6 también apuesta por una elevada integración electrónica. Su chasis utiliza tecnología by-wire, con dirección y frenada controladas electrónicamente, y cuenta con dirección en las cuatro ruedas. El eje trasero puede girar hasta 18 grados para mejorar la maniobrabilidad y el comportamiento del vehículo.

La gama llega además a ofrecer versiones de hasta 500 kW, aunque esta configuración de máximas prestaciones no corresponde a la edición especial de Jimmy Choo.

¿Por qué IM Motors recurre a un icono de la moda?

Esta colaboración va más allá de la estética. IM Motors está intentando posicionarse como una marca tecnológica y premium en un mercado chino cada vez más competitivo y con cientos de fabricantes ofreciendo coches eléctricos con grandes baterías, mucha potencia y una elevada carga tecnológica. El nuevo IM L6 representa esa apuesta por la tecnología; mientras que la colaboración con Jimmy Choo añade el componente de diseño, exclusividad y lujo.

Las versiones convencionales del nuevo L6 parten en China de precios inferiores, mientras que la edición especial se sitúa en 234.900 yuanes para la versión de 76 kWh y 249.900 yuanes para la de 93 kWh, equivalentes aproximadamente a 30.000 y 31.800 euros al cambio actual.

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Así, IM Motors utiliza el L6 para mostrar hasta dónde puede llegar su tecnología y la edición Jimmy Choo para demostrar que un fabricante chino también quiere competir en otro terreno tradicionalmente dominado por las marcas europeas: el automóvil como objeto de diseño y lujo.