Cinco preguntas y cinco respuestas a la posible desaparición de la marca Seat

La posible desaparición de la marca Seat en el marco de la reestructuración del grupo Volkswagen, requiere conocer bien la historia de la marca, disponer de una mente con perspectiva y tener algunas nociones de política industrial. Nos planteamos cinco respuestas a cinco preguntas frecuentes sobre la situación de Seat tras la revelación de que dentro del plan de choque que ha presentado el Grupo Volkswagen.

¿Va a desaparecer realmente la marca Seat?

Todo apunta a que sí, a que Seat acabará desapareciendocomo marca comercial. Esto es algo ya sabido y en buena parte asumido dentro de la compañía a lo que ahora, por primera vez, alguien pone fecha: finales de 2029. Seat empezó a perder protagonismo en 2020 cuando se decidió que el Formentor, un coche que estaba previsto que, como el León, se compartiera entre Seat y Cupra, se lanzó solo bajo esta última marca.

Desde entonces, Seat ha perdido el Mii (coche que parece que será el único eléctrico de su historia), el Alhambra, el Tarraco y el Ateca, todos ellos sin sustituto mientras que Cupra ha visto crecer su gama con el Formentor, el Born (otro modelo pensado y presentado inicialmente como Seat), el Tavascan, el Terramar y el reciente Raval. Cupra es una marca que crece, que ya ha superado a Seat en ventas (no en España, pero si globalmente) y que ha concentrado las principales inversiones tanto en producto como en patrocinios (FC Barcelona, Kings League, World Padel Tour, Primavera Sound, giras de Rosalía, equipo de Fórmula-E…).

Seat Mii Electric. / SEAT

Un gran grupo como Volkswagen no deja de desarrollar modelos de una marca si pretende mantenerla con vida. Por más que existan internamente, dentro de la propia Seat, un par de proyectos de revitalización, su concreción es quimérica y más en un momento en el que el grupo Volkswagen plantean eliminar el 50% de sus vehículos y parar inversiones en empresas terceras además de reducir su plantilla. La trayectoria de Seat como marca comercial parece llegar a su fin y ahora, insisto, alguien, por primera vez, le ha puesto fecha.

¿Por qué Cupra tiene futuro y Seat no?

Por una razón de marketing. Cuando el grupo Volkswagen compró Skoda en 1991, la firma checa asumió el papel que parecía reservado para Seat dentro del grupo: una marca generalista situada comercialmente por debajo de Volkswagen. Desde entonces, Seat nunca encontró su sitio dentro del grupo, ni cuando en 1998 se fichó a Walter Da Silva para que liderara el diseño de la marca, ni cuando Herbert Diess, en 2018, anunció que Seat sería “la Alfa Romeo del Grupo”, una marca semi-premium basada en un carácter deportivo y aspiracional.

Seat, sin embargo, no podía triunfar con esa nueva orientación por tres motivos. El primero, el nombre. En una época de claims en inglés, añadir cualquier frase motivadora detrás del nombre Seat, que en inglés significa asiento, no era ninguna garantía de éxito. Más bien al contrario. En segundo lugar, Seat arrastraba todavía una imagen de marca low cost desde la época en que comercializó aquellos rediseños de Fiat (Marbella, Ronda, Fura…) junto con los primeros y sencillos Ibiza en su expansión europea inicial. Finalmente, en plena efervescencia de todo lo neoretro, con diseños que hacían guiños a modelos del pasado, Seat no contaba con un “Heritage” presentable. Su historia, más que potenciarla, había que esconderla. Seat no podía lanzar, por ejemplo, un coqueto utilitario inspirado en el Seat 600 por la sencilla razón de que, en Europa, el 600 era un Fiat.

De derecha a izquierda, Luca de Meo, presidente de Seat, Matthias Rabe, vicepresidente de I+D, y Alejandro Mesonero, director de diseno. junto al nuevo modelo Ateca. / Seat

En este contexto, Luca de Meo, el CEO más trascendente de la historia de Seat, apostó por Cupra, una marca que nació como una escisión deportiva de Seat con modelos compartidos, pero que, a partir del Formentor, reivindicó su independencia. Cupra es un experimento de marketing, la especialidad de De Meo. Cuando se lanza una marca nueva, puedes colocarla donde quieras y dotarla del contenido que te apetezca.

Transformar a Seat en una marca joven, de diseño, conectada, que representara los valores asociados a la ciudad de Barcelona, tan de moda en Europa en aquel momento (moderna, mediterránea, creativa, abierta…) era casi imposible. Asociar todo esto a Cupra, una marca de nueva creación, era muy sencillo. De este modo, Cupra encontró el hueco que Seat nunca tuvo dentro del grupo Volkswagen y de Meo y, posteriormente, Wayne Griffiths, aprovecharon perfectamente ese potencial.

¿Por qué no se renombró como Cupra a los Seat si eso es lo que se perseguía?

Porqué lo que aquí se ha llevado a cabo no es un cambio de “naming” como el que se hizo con Daewoo cuando General Motors la compró y de un día para otro la convirtió en Chevrolet. En el caso de Seat y Cupra, ambas marcas ocupan una posición diferente dentro del grupo Volkswagen y representan valores distintos desde un punto de vista de marketing.

Cupra ha encontrado su sitio entre Volkswagen y Audi como marca para aquellos que quiere un coche del grupo, pero no quieren conducir los aburridos Polo, Golf o Tiguan que tiene todo el mundo ni tampoco un Audi, por qué no les alcanza o por qué no quieren el estatus “burgués” de la marca de los cuatro aros. Un Cupra es un coche diferente, deportivo, rompedor, fresco, distinto… y esa fórmula funciona.

Cupra Formentor y Cupra León con el pack Custom Cupra by ABT / guillem hernandez

Y funciona porqué sus productos son únicos, sin relación con los Seat (por eso la profundidad del rediseño de León y Formentor, para quitarles el morro Seat). Pasar de Seat a Cupra no podía hacerse en dos días. Era necesario crear una nueva gama para Cupra, con modelos propios, y desmontar progresivamente la de Seat. Además, había que buscar una excusa y esa la brindó Bruselas sin venir a cuento: la electrificación.

¿Cómo afectará la posible desaparición de la marca Seat a la fábrica de Martorell?

De ninguna manera. Martorell debe, como todas las plantas europeas, mantener su competitividad, que la tiene, para ayudar a la compañía a hacer frente a la competencia china, pero su futuro ni está ligado a la continuidad de Seat como marca, ni peligra en absoluto. El presidente del comité de empresa, Matías Carnero, que, aunque lo disimule, es el que más sabe en Seat sobre lo que pasará en el futuro ya que se sienta en el consejo de supervisión de Volkswagen, ha puesto el grito en el cielo por la posible desaparición de la marca y ha pedido que se asegure el empleo en Martorell, y a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, pillado a contrapie en Ucrania, le faltó tiempo para decir que desde su Gobierno se hará todo lo posible para mantener los puestos de trabajo, como si estos estuvieran en riesgo.

Inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat de Martorell. Visita al taller 10 donde se ensamblan los cupra, previo al acto que marca el inicio de la fabricación de los nuevos vehículos eléctricos del grupo, en Martorell, a 3 de junio de 2026. Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

Vamos a ver: un grupo alemán, ALEMÁN, subrayémoslo así, ha anunciado que dejará de asignar nuevos modelos para el periodo 2031-2034 a cuatro plantas ALEMANAS emblemáticas, entre ellas la de Zwickau en la que invirtió un dineral antes de 2020 y donde fabrica todos los Volkswagen ID de plataforma intermedia y la de Neckarsulm, que produce los Audi de A6 para arriba, lo que entraña un severo riesgo de cierre para esas plantas y que añadirá 50.000 despidos, la mayoría en Alemania, a los 50.000 ya pactados con los sindicatos hace unos meses.

¿Alguien, en su sano juicio, cree que, si Volkswagen tuviera intención de cerrar las plantas que tiene en Catalunya o Navarra o de dejar de adjudicarles modelos, no habría incluido ese anuncio en el plan de recortes para intentar rebajar el rechazo que éste ha generado en Alemania?

El plan no menciona ni a Martorell ni a Landaben. De hecho, en la entrevista que publicamos en El Periodico con el CEO de la marca Volkswagen (y responsable de las marcas core del grupo: Skoda, Volkswagen, Seat, Cupra y Volkswagen Comeriales), Thomas Schäfer, confirma que tanto Martorell como Landaben han hecho bien los deberes. Eso significa que ambas plantas, que acaban de recibir en exclusiva la plataforma pequeña eléctrica, tienen su futuro asegurado más allá de 2034.

El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero. / Joan Cortadellas

Decía Matías Carnero que la clave es la adjudicación de la plataforma eléctrica media del grupo a Martorell. Esa decisión podría estar ya está tomada para fabricar aquí los Cupra eléctricos medios y grandes del futuro, y algunos de los sustitutos de los coches que dejarán de hacerse en Zwickau. ¿Por qué Volkswagen no lo anuncia si lo tiene decidido? Pues porqué bastante lío tiene con empezar a aplicar el plan como para encima tener que contarles a los de IG Metall y al estado de Baja Sajonia que va a cerrar Zwickau, Hannover, Emden y Neckarsulm y que parte de los coches que se fabrican allí se los va a llevar a España.

¿Qué pasará con los Seat que se vendan de ahora hasta 2029?

Absolutamente nada. Ni habrá falta de recambios ni se quedarán sin asistencia. Comprar en diciembre de 2029 un Seat Ibiza de stock será como comprar hoy un Renault Clio de la generación precedente o un Hyundai Tucson a buen precio ahora que va a ser sustituido. Todas las marcas garantizan recambios de vehículos descatalogados durante diez años, no porqué les interese o sean muy leales a sus clientes, sino porqué lo exige Directiva Europea 2019/771 que entró en vigor el 1 de enero de 2022.

Concesionario de Seat en la Zona Franca de Barcelona. / El Periodico

Además, hay un hecho clave. Las piezas mecánicas que llevan los coches de Seat son las mismas que llevan todos los modelos similares del grupo Volkswagen (de hecho llevan el logo Volkswagen grabado), lo que amplía aún más esa garantía de suministro.

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Por otra parte, los actuales concesionarios de Seat, que lo son también de Cupra, seguirán dando servicio a todos sus clientes independientemente de que en 2029 mantengan o no el logo de Seat en sus fachadas. Los Seat -y sus propietarios- tendrán, en este sentido, mucha mejor suerte que los de Saab o Rover, que se quedaron sin concesionarios por extinción de la marca, o que los de Chevrolet, a los que da servicio la red de Opel.