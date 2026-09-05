La vuelta a la rutina tras el verano dispara la tensión y el estrés al volante en España

El final de las vacaciones de verano y el reinicio de las rutinas laborales y escolares han vuelto a congestionar el tráfico en los núcleos urbanos de todo el país. Esta vuelta a la rutina diaria tiene un impacto directo en los conductores, provocado sobre todo por la saturación de las carreteras. Según los datos de un reciente informe, tres de cada cuatro conductores en España afirman sufrir estrés al ponerse al volante.

Las mujeres registran un mayor número de estrés. Un 80,5% de ellas afirman sufrirlo frente al 69,5% de los varones. Asimismo, los jóvenes se sitúan como el grupo de edad más vulnerable y propenso a sufrir ansiedad durante la conducción, al ser una etapa donde la falta de experiencia se combina con la agresividad del tráfico.

Los mayores detonantes del estrés

Las causas de este fenómeno responden a factores técnicos de la vía y a conductas de otros usuarios. El principal motivo de estrés para el 63,7% de los encuestados es la escasa distancia de seguridad que mantienen los vehículos traseros. A este factor le siguen los cruces e intersecciones complicadas (según un 31,2%) y los estacionamientos en pendientes pronunciadas (un 23,8%).

Pero, las complicaciones van más allá de la mera circulación. Hallar un lugar donde estacionar el vehículo al llegar al destino se ha convertido en un principal factor de estrés para el 71,6% de la población. Seguido se encuentran la molestia por atascos generales (39,1%), el escaso transporte público (23,3%) o las restricciones de circulación por distintivo contaminante (6%). la incertidumbre de no encontrar hueco al llegar genera una presión añadida.

El problema de estacionar

Las estadísticas confirman que más de la mitad de los usuarios coge el coche todos los días, especialmente entre la franja de edad de 45 a 54 años. Para ellos, la búsqueda de sitio no solo resta tiempo, sino que añade frustración al trayecto.

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Restricciones como la limitación de tiempo de estacionamiento irritan al 31,5% de los conductores, mientras que la imposibilidad de abonar la tarifa con métodos digitales o tarjeta en ciertos parquímetros molesta a un 13,4%. La combinación de una tráfico denso y la falta de aparcamiento convierten la vuelta a la rutina en una prueba de paciencia diaria.