Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, despeja las dudas sobre las fábricas en España: "Martorell y Pamplona han hecho los deberes"

El grupo Volkswagen afronta una de las mayores reestructuraciones de su historia, pero las fábricas españolas no parecen estar en el centro de los ajustes. Esa es, al menos, la primera conclusión que se desprende de una conversación --mantenida hace unos días- con Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen.

Pese a los rumores y revuelo de estos últimos días, tras la aprobación del plan de futuro 2030 por parte del consejo de vigilancia del Grupo Volkswagen el jueves , el primer mensaje es de tranquilidad. El foco está "obviamente" en Alemania, aunque también afecta al resto del mundo, "pero no tanto en Europa, sino más bien en Norteamérica, Sudamérica...".

Para las dos grandes plantas españolas del grupo el punto de partida es, por tanto, positivo. "Están plenamente utilizadas en términos de volumen de producción", asegura Schäfer. Martorell y Pamplona funcionan a pleno rendimiento y, según Schäfer, son precisamente el tipo de fábricas que el grupo necesita para afrontar la transformación de la industria. "Martorell y Pamplona han hecho los deberes".

En Martorell ya se fabrican varios modelos del grupo, entre ellos el nuevo Volkswagen ID. Polo y el Cupra Raval, que han abierto la nueva etapa eléctrica de la planta. Pamplona se suma a esta transformación con el Volkswagen ID.Cross. La apuesta por España, por tanto, no pasa únicamente por mantener la producción existente, sino por convertir sus fábricas en una pieza importante de la electrificación europea.

España ya tiene volumen, pero ¿puede crecer?

La buena utilización de las plantas españolas plantea una segunda pregunta: si Martorell y Pamplona ya están prácticamente al máximo de su capacidad, ¿qué margen tiene Volkswagen para seguir creciendo en España?

Schäfer no apunta a una llegada inmediata de nuevos modelos. "Por supuesto, siempre hay optimizaciones de cara al futuro, como es normal en este entorno: reducir niveles de gestión y trabajar mejor conjuntamente", explica. Pero dentro de las previsiones actuales del grupo no está sumar un nuevo modelo a corto plazo a ninguna de las dos instalaciones.

Eso no significa que Volkswagen no contemple ampliar las posibilidades industriales de estas fábricas. A largo plazo, la compañía estudia que puedan convivir diferentes plataformas eléctricas. "Una fábrica como Martorell produce muchos modelos: sobre la plataforma MQB Evo y ahora también sobre MEB+. A largo plazo, cada fábrica necesita claramente una segunda plataforma para poder convivir con un volumen [de producción] significativo".

Se trata de centrarnos en tener menos coches, pero hacerlos bien

La clave está precisamente en las plataformas. Volkswagen está tratando de simplificar su producción para reducir costes y evitar que cada fábrica tenga que trabajar con demasiadas arquitecturas diferentes. "Lo que hacemos ahora, especialmente dentro del núcleo del grupo de marcas, es asignar una plataforma a una fábrica y después fabricar en esa fábrica tantos coches como sea posible sobre esa plataforma, en lugar de que cada fábrica tenga tres o cuatro plataformas. Es demasiado caro".

La concentración de plataformas forma parte de una estrategia de reducción de modelos. A primera vista, puede parecer contradictorio que el grupo quiera fabricar más coches sobre cada plataforma mientras reduce su cartera, pero Schäfer considera que ambas decisiones forman parte del mismo plan. "El plan de reducir a la mitad es de aquí a 2035. Ahora bien, en 2035, con las normas actuales (sin nuevos motores de combustión en Europa a partir de 2035), la cartera se reducirá a la mitad de todos modos".

Según explica, actualmente coexisten modelos 'duplicados'. El Polo y el ID.Polo son un buen ejemplo: dos nombres que representan dos etapas diferentes de la transformación de Volkswagen y que convivirán durante un periodo de transición. La llegada de nuevos eléctricos multiplicará temporalmente estas duplicidades, pero la intención es que desaparezcan progresivamente. "Se trata de centrarnos en tener menos coches, pero hacerlos bien".

¿Un Volkswagen eléctrico por 20.000 euros?

El nuevo ID.Polo es una pieza importante en esa estrategia. También lo será el ID.Cross, pero la cuestión va más allá de estos dos modelos: Volkswagen necesita demostrar que Europa puede producir coches eléctricos asequibles sin perder dinero por el camino. Para Schäfer, las fábricas españolas tienen una ventaja importante. "Para fabricar este coche en ese rango de precio necesitas un volumen significativo y una ubicación que sea competitiva en costes".

El ID.Polo, en palabras del CEO, "es ahora el primer coche que incorpora plenamente el nuevo lenguaje de diseño de Volkswagen, tanto en los materiales como en el diseño interior y exterior. Cuando lo ves y cuando lo conduces, es un Volkswagen de verdad". "Ahora comienza un camino que continuará con el ID.Cross y, uno tras otro, con los modelos que están por llegar. Estamos volviendo a lo que creemos que debe ser Volkswagen".

Eso sí, habrá que esperar para ver qué ocurre con algunos de los nombres más importantes de la marca. El Golf eléctrico, uno de los lanzamientos más esperados, no llegará inmediatamente. Volkswagen acaba de renovar el modelo actual y Schäfer deja claro que el relevo eléctrico tendrá que esperar al cambio de década.

Estamos volviendo a lo que creemos que debe ser Volkswagen

La siguiente batalla es el precio. La Unión Europea quiere impulsar un coche eléctrico europeo, pequeño y asequible, pero Schäfer no considera necesaria la creación de un "e-Car" específico. Volkswagen, sin embargo, sí prepara un modelo de ese entorno de precio, derivado del proyecto ID.Every1 y con llegada prevista para el próximo año bajo otra denominación, que estará alrededor de los 20.000 euros. "Los clientes quieren un coche bonito, seguro y que ofrezca unas prestaciones adecuadas. No quieren algo extraño".

"Puede que exista un mercado para ello, pero no estoy tan seguro. Yo prefiero hacerlo bien y entrar en ese segmento con el coste adecuado, apostar por la producción europea de baterías y asegurarnos de que hacemos bien las cosas básicas".

Se suma a la competitividad del eléctrico el precio de la energía en Europa. Según Schäfer, el éxito de los eléctricos no depende únicamente de cuánto cuesta fabricarlos, también importa cuánto cuesta utilizarlos. Schäfer apunta directamente al precio de la electricidad como uno de los factores que explican el éxito del coche eléctrico en China. "La razón por la que el mercado de NEV ha crecido tanto en China es que por la noche prácticamente no pagas nada por cargar el coche. Y la gente dice: «Vale, entonces conduzco un eléctrico». Y funciona".

China: el problema que Volkswagen quiere convertir en ventaja

China es, precisamente, el otro gran elemento de la transformación de Volkswagen. El grupo lleva más de cuatro décadas presente en el país, pero en los últimos años ha perdido competitividad frente a los fabricantes locales.

Schäfer reconoce que solucionar esa situación era una de las prioridades de la reestructuración. "El primer paso fue solucionar China para nosotros, porque habíamos perdido competitividad en los últimos años. Necesitábamos revisar realmente nuestra cartera, nuestros modelos y nuestra estructura de costes". La respuesta ha sido la estrategia "China para China", que contempla 30 nuevos vehículos eléctricos o NEV para finales de esta década. "Es un progreso fantástico para China".

Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen y responsable del Brand Core del grupo. / Volkswagen

Pero el objetivo de Volkswagen no es únicamente recuperar terreno en el mercado chino. La compañía también quiere aprovechar el conocimiento adquirido allí para mejorar sus productos en el resto del mundo. "El segundo paso consiste, obviamente, en utilizar de forma inteligente el conocimiento que tenemos en China".

Aquí entra el BCTC, el Centro Tecnológico de Volkswagen en Anhui, donde más de 3.000 ingenieros y especialistas en software trabajan junto a los equipos europeos. "Hemos estado intercambiando conocimientos y trabajando juntos. Nosotros aprendemos cosas de ellos y ellos aprenden cosas de nosotros". La cuestión, admite Schäfer, es hasta dónde puede llegar esa colaboración: "La cuestión —y eso es algo que todavía hay que debatir— es hasta qué punto podemos aprovechar todo esto más allá de trabajar conjuntamente".

¿Llegarán a Europa los Volkswagen fabricados en China?

De momento, no parece que Volkswagen contemple trasladar directamente a Europa los modelos que desarrolla y fabrica en China. La estrategia pasa más bien por utilizar la capacidad industrial del país para abastecer mercados donde resulte más competitivo hacerlo desde allí. "Ahora estamos utilizando China, que está aumentando su capacidad, para abastecer regiones que no podemos atender desde Alemania o Europa".

El motivo es también económico. Hay mercados del Sudeste Asiático o Australia, explica Schäfer, donde los coches fabricados en China pueden beneficiarse de aranceles de importación más bajos que los producidos en Europa.

Pero los gustos de los clientes chinos y europeos no son necesariamente los mismos, lo que dificulta trasladar directamente un modelo de un mercado al otro. Y si Volkswagen llegara a traer a Europa un coche producido en China, Schäfer apunta a una condición: debería ser un modelo que no estuviera cubierto por la gama europea, "que de todos modos no es pequeña".

Competir con China fabricando en Europa

La conversación termina regresando a Europa. La Unión Europea quiere proteger su industria frente al crecimiento de las marcas chinas, mientras los fabricantes europeos necesitan reducir costes y acelerar el desarrollo de eléctricos para no perder terreno. Schäfer asegura no estar preocupado por la capacidad de Volkswagen para competir: "Podemos competir con nuestros coches. Tenemos una marca extremadamente fuerte. Tenemos una red de concesionarios única en todo el mundo".

Pero su defensa de la industria europea no pasa por cerrar las puertas a los fabricantes extranjeros. Pasa por exigirles que produzcan y generen valor allí donde quieran vender. "Creo firmemente que no puedes limitarte a importar en un país. Si quieres participar en un mercado, también deberías crear valor en ese país". Es algo que Volkswagen, recuerda, tuvo que hacer en China.

Podemos competir con nuestros coches. Tenemos una marca extremadamente fuerte

"Hay que aportar valor, abrir fábricas y venir a participar. Lo único que siempre hemos pedido es que exista un terreno de juego equilibrado, que todos tengan las mismas reglas".

Y en esta nueva realidad industrial, España parece tener una posición que Volkswagen quiere conservar. Martorell y Pamplona ya cuentan con volumen, plataformas eléctricas y experiencia industrial. El siguiente paso será demostrar que también pueden seguir siendo competitivas cuando la compañía salga de esta reestructuración.

Noticias relacionadas

"Al final del día, tenemos una gran industria en Europa de la que deberíamos estar orgullosos y que deberíamos mantener a largo plazo. Pero no estoy diciendo que solo deban participar los fabricantes europeos: los japoneses han invertido, los coreanos han invertido, los chinos pueden invertir".