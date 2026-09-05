Porsche 911 GT3 Bergsport: una edición limitada que rinde tributo a la conducción alpina

Porsche ha presentado el 911 GT3 Bergsport, una edición especial concebida como tributo a la histórica vinculación de la firma con la región de los Alpes y las carreras europeas de montaña. Desarrollado por Porsche Exclusive Manufaktur, este modelo estará limitado a 100 unidades, destinadas exclusivamente a clientes de Austria, Francia, Italia y Suiza.

Basado en el 911 GT3 con paquete Touring, el GT3 Bergsport está enfocado a la precisión de conducción y a la ligereza. Para lograrlo, incorpora el paquete Lightweight y una caja de cambios manual de seis velocidades. Su presentación mundial tuvo lugar el pasado 3 de septiembre en el marco de la prueba Arosa ClassicCar, donde el embajador de la marca, Jörg Bergmeister, lo condujo a lo largo del recorrido suizo de 7,3 kilómetros.

Basado en el 911 GT3 con paquete Touring, el GT3 Bergsport está enfocado a la precisión de conducción y a la ligereza / Porsche

Diseño exterior inspirado en el paisaje alpino

La carrocería del vehículo estrena el color Valleygreen metalizado, desarrollado a través del programa Paint to Sample Plus. Este tono combina matices verdes con partículas metálicas doradas que recrean el brillo del sol sobre la nieve.

El apartado estético y técnico exterior combina elementos pensados para el rendimiento y la personalización. Incorpora llantas de aluminio forjado en tonos White Gold y Ceramica satinado, acompañadas por pinzas de freno en color naranja. Asimismo, luce un grabado de bandera a cuadros en el capó delantero inspirado en el 908 Bergspyder, faros HD Matrix LED tintados y una insignia circular en el capó trasero con cuatro cumbres representativas de los países receptores de este modelo.

Para mayor practicidad en el uso diario, dispone de un sistema de elevación del eje delantero para afrontar rampas empinadas y un depósito de combustible ampliado a 90 litros para trayectos de larga distancia.

En el habitáculo, el cuero en tono Valleygreen recubre los asientos de fibra de carbono que, pese a su enfoque deportivo, se acompañan de asientos traseros / Porsche

Exclusivo a más no poder

En el habitáculo, el cuero en tono Valleygreen recubre los asientos de fibra de carbono que, pese a su enfoque deportivo, se acompañan de asientos traseros. Los tonos naranjas destacan en las costuras decorativas, así como el bordado “GT3” de los reposacabezas, el mando de arranque, el pedal del acelerador y el reloj GT de Porsche Design del paquete Sport Chrono.

Por si faltaran detalles, las puertas y la parte superior del salpicadero incorporan bordados en punto de cruz en hilo blanco y negro que dibujan la silueta de los picos alpinos.

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Junto al lanzamiento del coche, (y para darle aún más exclusividad a esta edición) se publica un número especial de la revista Curves (limitado a 1.000 ejemplares) y una colección de Porsche Lifestyle con maquetas, prendas de vestir y unos esquís GT3 Bergsport desarrollados por la marca HEAD para la temporada de invierno venidera.