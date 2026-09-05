Automobili Lamborghini ha desvelado el Temerario Tricolore en el escenario de The Quail, A Motorsports Gathering, celebrado durante la Monterey Car Week. Presentado junto al estreno mundial del Revuelto SV, este modelo supone el regreso de la denominación Tricolore a la marca, utilizada por última vez en 2011 en el Gallardo LP 550-2 Tricolore para conmemorar el 150º aniversario de la unificación de Italia.

La nueva configuración ha sido diseñada por el Lamborghini Centro Stile en colaboración con el departamento de personalización Ad Personam, que en esta ocasión celebra además su 20º aniversario.

Lamborghini Temerario Tricolore: un homenaje a la bandera italiana / Lamborghini

Diseño exterior

La carrocería del Temerario Tricolore reinterpreta la identidad nacional mediante una combinación bicolor: la sección inferior del vehículo está terminada en el tono azul profundo Blu Marinus Shiny, mientras que las superficies superiores, incluyendo las aletas y la parte superior de las puertas, están pintadas en Bianco Monocerus. Sobre el capó delantero se sitúa un gráfico específico con los colores verde, blanco y rojo de la bandera italiana.

El conjunto exterior incorpora elementos de contraste acabados en Nero Noctis brillante, aplicados en los retrovisores exteriores, las llantas, la cubierta del motor, la sección superior y la parte trasera. Por su parte, el sistema de frenado equipa pinzas pintadas en color Rosso.

Lamborghini Temerario Tricolore: un homenaje a la bandera italiana / Lamborghini

Habitáculo personalizado

El interior traslada el concepto gráfico de la carrocería al habitáculo mediante una tapicería Nero Ade combinada con costuras en contraste Rosso Alala y detalles geométricos en forma de hexágono. Entre los elementos exclusivos de esta versión figuran la silueta del vehículo integrada en el revestimiento posterior de la cabina y la inscripción Tricolore bordada en los paneles de las puertas.

Lamborghini Temerario Tricolore: un homenaje a la bandera italiana / Lamborghini

Más de 900 CV

En el plano técnico, el modelo conserva la arquitectura híbrida HPEV del Temerario. Su sistema de propulsión equipa un motor V8 biturbo de 4,0 litros capaz de alcanzar las 10.000 rpm, combinado con tres motores eléctricos para entregar una potencia total conjunta de 920 CV.

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Con esta especificación mecánica, el vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y registra una velocidad máxima superior a los 340 km/h.