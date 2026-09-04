Los vehículos pagarán el aparcamiento de forma automática y sin usar el móvil a partir de 2027

A partir del año 2027, los conductores podrán olvidarse de buscar parquímetros, validar tickets o sacar el teléfono móvil para abonar el estacionamiento. EasyPark y el fabricante de coches eléctricos BYD han alcanzado un acuerdo estratégico para integrar la tecnología ParkPay directamente en el sistema de infoentretenimiento de los futuros modelos comercializados en Europa. Este sistema permitirá localizar plazas libres, acceder a miles de instalaciones compatibles y gestionar el abono del tiempo de estacionamiento desde la propia pantalla del vehículo.

Esta innovación da respuesta a una tendencia al alza dentro del sector de la automoción, centrada en transformar el turismo en un ecosistema digital capaz de resolver trámites cotidianos de la movilidad urbana. España, uno de los países donde las plataformas digitales de pago de parking han experimentado una implantación más rápida, se situará entre los primeros mercados en dar el salto hacia este formato sin intermediación de teléfonos inteligentes.

Una solución integrada para simplificar la movilidad urbana

La herramienta ParkPay se nutre de la infraestructura digital del grupo Arrive, del cual forman parte marcas de peso en la movilidad europea como EasyPark, RingGo y el proveedor de datos de estacionamiento Parkopedia. La combinación de estas tecnologías permitirá al coche conectarse de forma autónoma con los operadores de parking asociados, realizando el registro de entrada, la lectura de tiempo y la transacción económica de manera transparente para el usuario.

Desde la dirección de BYD señalan que la incorporación de esta funcionalidad busca optimizar la experiencia al volante dentro de sus gamas conectadas y de su marca de alta gama DENZA. La compañía china engloba esta mejora dentro de su estrategia para eliminar barreras en el uso del vehículo eléctrico, simplificando el día a día del conductor al unificar pagos de recarga, gestión de rutas y costes de aparcamiento en un único panel de control.

La evolución del automóvil

La implantación de este sistema progresará de forma gradual a partir de 2027, aumentando su cobertura a medida que nuevos aparcamientos públicos y privados se incorporen a la red del grupo Arrive. El proyecto sienta las bases para una conectividad urbana más profunda, donde el propio automóvil será capaz de interactuar con la infraestructura de las ciudades sin necesidad de acción manual por parte del conductor.

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Con esta alianza, la industria del automóvil confirma su transición hacia vehículos plenamente conectados capaces de automatizar cualquier pago asociado al viaje. La integración del aparcamiento abre la puerta a un futuro cercano en el que peajes, recargas de batería y otros servicios urbanos queden unificados en la propia tecnología a bordo del coche.