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Esta es la razón por la que ves matrículas azules en la carretera

Este distintivo identifica a los vehículos de transporte de pasajeros con licencia oficial y busca facilitar su control y reconocimiento en toda Europa

Esta es la razón de porqué ves matrículas azules en la carretera

Esta es la razón de porqué ves matrículas azules en la carretera / X

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Todos los vehículos tienen matrícula obligatoria, deben ser iguales y cumplir la normativa. Por ello, cuando encontramos una matrícula diferente llama mucho la atención. En España, es muy común ver matrículas de color azul, ¿porqué este color diferencial en algunos vehículos? ¿Qué significa este color?

Por qué algunos taxis y VTC llevan matrícula azul

En algunos taxis VTC es común ver las matrículas azules desde el 1 de agosto de 2018. Esta medida afecta a los coches de nueva matriculación destinados al transporte de viajeros de hasta 9 plazas. La normativa establece que transportes como taxis y vehículos de alquiler con conductor VTC, deben llevar obligatoriamente una matrícula trasera de fondo azúl y caracteres blancos. La placa delantera se mantiene blanca con las letras negras. Este es el motivo de que algunos coches llevan la matrícula azul.

Esta normativa no apareció de la nada, responde a una Orden Ministerial incluida en el Reglamento General de Vehículos a petición del sector del taxi. La lucha contra el intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros, era su principal objetivo. Con este sistema, era mucho más rápido identificar los vehículos autorizados.

Matrícula trasera de fondo azúl y caracteres blancos

Matrícula trasera de fondo azúl y caracteres blancos / X

¿Qué servicios realizan los coches con matrícula azul?

Las matrículas azules son obligatorias tanto para taxis como VTC como Uber o Cabify, siempre que los vehículos sean de nueva matriculación desde agosto del 2018. Los vehículos registrados antes de ese año, dispusieron de un periodo de transición hasta agosto del 2019 para la adaptación a este nuevo formato, todo sin modificar la numeración existente.

La implantación de la matrícula azul también ha permitido unificar la identificación de este tipo de vehículos dentro del entorno europeo. Países como Países Bajos, Bélgica o Grecia ya utilizan sistemas visuales similares para distinguir los vehículos de transporte de pasajeros con licencia oficial.

En España, este tipo de placa convive además con otras matrículas especiales destinadas a identificar categorías concretas de vehículos. Entre ellas destacan las placas provisionales verdes o rojas, las diplomáticas, las utilizadas por las fuerzas de seguridad o las correspondientes a vehículos históricos. Todas tienen un mismo objetivo: facilitar la identificación rápida de determinados vehículos dentro del parque automovilístico y mejorar su control por parte de las autoridades.

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Las matrículas de este tipo no solo tienen un valor distintivo, sino que son una herramienta de control y seguridad. Además, ayuda a los usuarios a garantizar un servicio legal e identificable.

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