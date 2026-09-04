Markus Haupt, CEO de Seat S.A.: "Nuestra compañía tiene un papel cada vez más relevante en el Grupo Volkswagen""

Es un hombre de compañía, y como tal afronta todo lo que le venga. Markus Haupt, actual CEO de Seat S.A. (que engloba las marcas Seat y Cupra), está viviendo un primer año de mandato de lo más movido. Le mantuvieron en la interinidad seis meses y aguantó, mucho, antes de ser nombrado tras la salida de Wayne Griffiths. Hoy le toca presidir el preámbulo (previsto) del principio del posible final de la marca Seat. Pese a ello, sigue firme y mantiene toda la confianza en la compañía y su futuro.

Markus Haupt admite que "nuestra compañía tiene un futuro y un papel cada vez más relevante en el grupo Volkswagen, y ¿por qué? pues porque tenemos grandes fortalezas. Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca Seat, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo".

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Para el máximo responsable de Seat S.A., "Por eso, lo que es seguro... es que hoy estamos construyendo un futuro sólido para nuestra compañía y nuestra fábrica. Un futuro que asegure nuestra competitividad, proteja y genere empleo y siga atrayendo inversiones y demuestre nuestra apuesta clara por Cataluña, España y nuestra ambición global", admite Markus Haupt.