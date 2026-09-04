La BMW R 12 G/S será una de las grandes protagonistas del International GS Trophy 2026. La firma alemana ha elegido su modelo de inspiración más clásica para crear la moto con la que los equipos participantes afrontarán montañas, bosques, ríos y pistas durante la próxima edición de esta particular competición. Una R 12 G/S convenientemente preparada para demostrar que detrás de su estética de reminiscencias históricas también existe una moto concebida para conducir lejos del asfalto.

El International GS Trophy regresa a Europa a finales del verano, más concretamente del 13 al 19 de septiembre, después de haberse convertido, desde su primera edición en 2008, en uno de los grandes escaparates de BMW Motorrad para mostrar las posibilidades de su familia GS. Esta vez el escenario elegido será Rumanía, un territorio cuya variedad de paisajes y terrenos permitirá poner a prueba tanto la habilidad de los usuarios como las capacidades de las motos. Y para semejante aventura BMW ha creado específicamente la R 12 G/S GS Trophy Competition Bike.

BMW R 12 G/S GS Trophy, preparada para la aventura / Markus Jahn

La elección resulta especialmente interesante. La R 12 G/S recupera buena parte del espíritu de aquellas primeras GS que convirtieron la combinación de carretera y campo en una de las señas de identidad de BMW Motorrad. La versión destinada al Trophy lleva esa filosofía un poco más lejos mediante una selección de equipamiento y accesorios pensados para afrontar un uso intensivo fuera del asfalto.

Buena parte de esta preparación procede, además, del propio catálogo de la marca. La Competition Bike incorpora el paquete Comfort, que reúne el asistente de arranque en pendiente Hill Start Control, el cambio Gear Shift Assist Pro, los puños calefactables y el control de crucero. A ello se suma el Headlight Pro con iluminación adaptativa en curva y los modos de conducción Pro. Un equipamiento que demuestra que aventura y tecnología ya caminan juntas incluso cuando desaparece el asfalto.

La R 12 G/S recupera buena parte del espíritu de aquellas primeras GS que convirtieron la combinación de carretera y campo en una de las señas de identidad de BMW Motorrad / Markus Jahn

Preparada para pisar tierra

Más determinante para su comportamiento en campo resulta el paquete Enduro Pro. En este caso encontramos neumáticos específicos para conducción fuera de carretera, una llanta trasera de 18 pulgadas y elevadores de manillar. Estos últimos adquieren especial importancia al conducir de pie sobre las estriberas, posición habitual cuando el terreno empieza a complicarse y necesitamos disponer de un mayor control sobre la moto.

Las defensas de motor y los protectores de las culatas dejan claro que esta R 12 G/S está preparada para recibir algún que otro golpe durante las jornadas del Trophy. Tampoco falta un silenciador Akrapovič, mientras que el frontal recibe una cúpula de estilo Rally que refuerza considerablemente su imagen aventurera. La preparación para el navegador completa un puesto de conducción concebido para enfrentarse a largas jornadas siguiendo los recorridos establecidos por la organización.

Las defensas de motor y los protectores de las culatas dejan claro que esta R 12 G/S está preparada para recibir algún que otro golpe / Markus Jahn

BMW también ha encontrado una solución sencilla para transportar pequeños objetos. La bolsa de depósito de cinco litros se instala en esta ocasión en la parte posterior y ejerce de bolsa trasera. Todo está pensado para mantener el conjunto lo más funcional posible cuando las pistas rumanas comiencen a exigir precisión y facilidad de movimientos.

La decoración termina de distinguirla de una R 12 G/S convencional. El color Lightwhite uni sirve como base y se combina con detalles azules sobre el depósito y un llamativo asiento rojo. Una combinación que remite directamente a los colores Motorsport de BMW y que, junto con los dorsales y adhesivos específicos de la competición, consigue darle una personalidad propia. La imagen difundida por BMW en la primera página de la presentación muestra precisamente esa combinación, acompañada por las protecciones y los neumáticos de marcado dibujo de campo.

El color Lightwhite uni sirve como base y se combina con detalles azules sobre el depósito y un llamativo asiento rojo / Markus Jahn

Casi podemos tener una igual

La mala noticia para quien ya esté pensando en reservar una es que la BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike no se comercializará como tal. La buena es que prácticamente todos los elementos utilizados para prepararla están disponibles para la R 12 G/S de producción.

Según BMW Motorrad, un cliente puede configurar una unidad muy próxima a la que utilizarán los equipos del GS Trophy. Las diferencias quedan reducidas a algunos pequeños detalles, principalmente relacionados con los adhesivos específicos de competición. Es decir, no estamos ante un prototipo creado exclusivamente para el evento y condenado después a desaparecer, sino ante una preparación que sirve también de escaparate de las posibilidades de personalización del modelo de serie.

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Este planteamiento encaja con la filosofía del GS Trophy. La competición no busca únicamente velocidad, sino que pone sobre la mesa aspectos como la técnica de conducción, la precisión y la capacidad para superar obstáculos en equipo. Rumanía añadirá el escenario: pistas entre montañas y bosques, pasos de agua y pequeñas poblaciones compondrán un recorrido donde la R 12 G/S podrá enseñar su faceta más campera.