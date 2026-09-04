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10 cosas que debes revisar en tu coche después de los viajes del verano
Con las altas temperaturas y los viajes largos hay algunas partes del coche que pueden haber sufrido más de lo que crees
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Maleteros hasta arriba, atascos y 40 °C: el cóctel del verano pasa factura. Con ese escenario y un porcentaje mayor de averías durante los meses de calor, lo mejor es que cuando tengas un rato estos días o en el fin de semana puedas revisar algunos elementos de tu coche que pueden haber sufrido de más a lo largo de este verano. Por ello, a continuación te traemos una lista con las cosas imprescindibles que debes revisar:
Los 10 chequeos imprescindibles tras el verano
- Aceite del motor: Revísalo en frío y en llano. Si está cerca del mínimo, rellena con la especificación correcta y lleva 1 L de reserva.
- Refrigerante (anticongelante): También debes revisarlo siempre en frío. En una urgencia puedes añadir agua y luego corregir con la mezcla y el tipo aprobados por el fabricante, pero lo mejor es que lo revises cada poco tiempo, y más aún antes o después de un viaje. Si la temperatura sube en ciudad o en puertos, el radiador, el termostato o la bomba de agua podrían estar dañados.
- Líquido de frenos: Cámbialo cada 2 años: con el tiempo absorbe agua y pierde eficacia en frenadas fuertes.
- Presión de neumáticos: Ajusta siempre la presión según la carga del viaje; ir 0,2-0,3 bar por debajo de lo recomendado gasta más, desgasta antes y reduce el agarre de las ruedas a la carretera. Una vez llegas de las vacaciones lo recomendable es que ajustes de nuevo la presión para poder usar tu vehículo en el día a día sin problema.
- Dibujo y antigüedad de los neumáticos: Lo recomendable cuando vayas a hacer un viaje es tener, al menos, 3 mm de dibujo. Con 6–8 años, aunque “se vean bien”, pueden estar más desgastados de lo que parece, y más si te has movido mucho este verano. Recuerda que el dibujo mínimo que deben tener -por ley- es de 1,6 mm.
- Repuesto o kit antipinchazos: Si llevas rueda de repuesto, revisa su presión, pues puede haber perdido con el calor del verano. Si usas kit antipinchazos, comprueba la caducidad del sellante y que el compresor funcione, por si tuvieras que usarlo pronto.
- Aire acondicionado: Cambia el filtro de habitáculo y desinfecta si hay malos olores. Es posible que este verano le hayas dado mucho uso.
- Carga y aerodinámica. Quita el baúl/baca si ya no la vas a usar, pues aumenta el consumo.
- Protección del interior y la pintura. Sigue utilizando el parasol mientras haga calor y limpia el coche tras el viaje: cuidar tapicería, los plásticos, la electrónica y la pintura alargará la vida de tu vehículo.
- Luces y testigos. Revisa el estado de todas las luces una vez hayas llegado a casa del viaje, pues cada vez habrá menos horas de luz según se vaya acercando el otoño y es importante que estén en buen estado.
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