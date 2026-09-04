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10 cosas que debes revisar en tu coche después de los viajes del verano

Con las altas temperaturas y los viajes largos hay algunas partes del coche que pueden haber sufrido más de lo que crees

10 chequeos clave para tu coche después del verano

10 chequeos clave para tu coche después del verano / Getty Images

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Maleteros hasta arriba, atascos y 40 °C: el cóctel del verano pasa factura. Con ese escenario y un porcentaje mayor de averías durante los meses de calor, lo mejor es que cuando tengas un rato estos días o en el fin de semana puedas revisar algunos elementos de tu coche que pueden haber sufrido de más a lo largo de este verano. Por ello, a continuación te traemos una lista con las cosas imprescindibles que debes revisar:

Los 10 chequeos imprescindibles tras el verano

  1. Aceite del motor: Revísalo en frío y en llano. Si está cerca del mínimo, rellena con la especificación correcta y lleva 1 L de reserva.
  2. Refrigerante (anticongelante): También debes revisarlo siempre en frío. En una urgencia puedes añadir agua y luego corregir con la mezcla y el tipo aprobados por el fabricante, pero lo mejor es que lo revises cada poco tiempo, y más aún antes o después de un viaje. Si la temperatura sube en ciudad o en puertos, el radiador, el termostato o la bomba de agua podrían estar dañados.
  3. Líquido de frenos: Cámbialo cada 2 años: con el tiempo absorbe agua y pierde eficacia en frenadas fuertes.
  4. Presión de neumáticos: Ajusta siempre la presión según la carga del viaje; ir 0,2-0,3 bar por debajo de lo recomendado gasta más, desgasta antes y reduce el agarre de las ruedas a la carretera. Una vez llegas de las vacaciones lo recomendable es que ajustes de nuevo la presión para poder usar tu vehículo en el día a día sin problema.
  5. Dibujo y antigüedad de los neumáticos: Lo recomendable cuando vayas a hacer un viaje es tener, al menos, 3 mm de dibujo. Con 6–8 años, aunque “se vean bien”, pueden estar más desgastados de lo que parece, y más si te has movido mucho este verano. Recuerda que el dibujo mínimo que deben tener -por ley- es de 1,6 mm.
  6. Repuesto o kit antipinchazos: Si llevas rueda de repuesto, revisa su presión, pues puede haber perdido con el calor del verano. Si usas kit antipinchazos, comprueba la caducidad del sellante y que el compresor funcione, por si tuvieras que usarlo pronto.
  7. Aire acondicionado: Cambia el filtro de habitáculo y desinfecta si hay malos olores. Es posible que este verano le hayas dado mucho uso.
  8. Carga y aerodinámica. Quita el baúl/baca si ya no la vas a usar, pues aumenta el consumo.
  9. Protección del interior y la pintura. Sigue utilizando el parasol mientras haga calor y limpia el coche tras el viaje: cuidar tapicería, los plásticos, la electrónica y la pintura alargará la vida de tu vehículo.
  10. Luces y testigos. Revisa el estado de todas las luces una vez hayas llegado a casa del viaje, pues cada vez habrá menos horas de luz según se vaya acercando el otoño y es importante que estén en buen estado.

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