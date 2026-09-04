1 de cada 4 puntos de recarga instalados en España sigue fuera de servicio

La infraestructura pública de recarga para vehículos eléctricos continúa su expansión en España, aunque enfrenta el reto de asegurar la operatividad de los equipos instalados. Según el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, la red pública suma 56.682 puntos de recarga operativos tras incorporar 1.605 instalaciones durante el segundo trimestre del año.

Sin embargo, existen 17.821 puntos instalados fuera de servicio, lo que representa cerca del 24% de la infraestructura total. De estar operativos, la red nacional superaría los 74.500 cargadores.

A esta inactividad se añade la distribución por potencia: el 68% de la red cuenta con potencias de hasta 22 kW, mientras que solo el 5% dispone de 250 kW o más (con 337 nuevos puntos de esta potencia añadidos en el segundo trimestre). España mantiene un indicador de infraestructura de 15,4 puntos sobre 100, por debajo de la media europea de 31,1 puntos. En el ámbito del mercado, en el primer semestre de 2026 se matricularon más de 141.000 turismos electrificados.

La conectividad IoT como eje estratégico

Para la firma de conectividad IoT Wireless Logic, el desarrollo del sector requiere soluciones tecnológicas para la supervisión y mantenimiento de los equipos. En palabras de Ander Aguirrebeitia, experto IoT de Wireless Logic España: “La movilidad eléctrica ya no depende únicamente del número de cargadores instalados, sino de que estos permanezcan conectados, disponibles y puedan gestionarse de forma remota. La conectividad se ha convertido en un elemento estratégico para garantizar una experiencia de recarga fiable y escalable”.

Para evitar desplazamientos técnicos y acelerar la resolución de incidencias, Wireless Logic propone el uso de tecnología eSIM y plataformas de gestión centralizadas como SIMPro. Estas herramientas facilitan la selección automática de la mejor red disponible, la actualización de perfiles sin sustitución física de la SIM y la automatización de alertas en tiempo real.

Una infraestructura de recarga más resiliente

La ubicación distribuida de los cargadores exige una protección continua frente a intromisiones que puedan afectar a la continuidad del servicio. La implementación de soluciones como Anomaly & Threat Detection permite identificar patrones anómalos casi en tiempo real, reforzando la protección durante el ciclo de vida de los equipos y contribuyendo al cumplimiento de la Cyber Resilience Act (CRA).

Como miembro del ecosistema de movilidad y socio de AEDIVE, Wireless Logic participará en el Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica (CEVE) en Barcelona para abordar los avances en conectividad aplicada.

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Aguirrebeitia concluye: “La siguiente etapa de la movilidad eléctrica ya no pasa únicamente por desplegar más puntos de recarga, sino por garantizar que cada uno de ellos permanezca operativo, conectado y preparado para evolucionar con las necesidades del mercado. La conectividad IoT será uno de los pilares que permitirá alcanzar ese objetivo”.