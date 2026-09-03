Tráfico
La V-27 ya aparece en algunos coches: qué es el ‘triángulo virtual’ de la DGT
Mientras que la V-16 avisa de que tu coche tiene un problema; la V-27 puede avisarte de que otro coche lo tiene más adelante.
La V-27, conocida como 'triángulo virtual', está regulada en España desde 2021, aunque ahora cobra mayor protagonismo con la expansión de la V-16 conectada y de la plataforma DGT 3.0.
El Real Decreto 159/2021, publicado en el BOE en marzo de 2021, incorporó la V-27 al Reglamento General de Vehículos. La norma la define como una señal que se activa en el sistema de a bordo de un vehículo para advertir de un peligro próximo cuando esa incidencia ha sido comunicada a la plataforma de vehículo conectado de la DGT.
También establece que su utilización es voluntaria y que solo puede visualizarse en vehículos conectados telemáticamente con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad.
La V-27 no es, por tanto, una baliza física que haya que comprar o instalar en el coche. Es un aviso digital que puede aparecer en el sistema del vehículo cuando recibe información sobre una incidencia de tráfico.
¿Por qué vuelve ahora? Así funciona la V-27
La clave está en la V-16 conectada. Desde el 1 de enero de 2026, este dispositivo es el único sistema legal para señalizar un vehículo inmovilizado y debe comunicar su posición a DGT 3.0. Es el dispositivo que faltaba para que la V-27 pudiera empezar a a operar.
La otra plataforma, la DGT 3.0, no se ha activado ahora. Lleva años funcionando y la propia DGT anunció en diciembre de 2023 que ya recibía la posición de vehículos averiados mediante las V-16 conectadas y distribuía esa información a navegadores, aplicaciones y sistemas de información.
Lo que ha cambiado en este año es que la V-16 conectada se ha convertido en obligatoria, lo que amplía el volumen de información que puede llegar a DGT 3.0. Esa información puede terminar apareciendo como un aviso V-27 en los vehículos compatibles.
El proceso es sencillo: un coche sufre una avería o un accidente y activa su V-16 conectada. La baliza comunica su posición a DGT 3.0, que distribuye la información a los sistemas conectados. Si otro vehículo dispone de un sistema compatible, puede recibir el aviso y mostrar la V-27, alertando al conductor de que existe un peligro próximo. La diferencia entre ambas señales es clara: la V-16 señaliza el vehículo inmovilizado y comunica su posición; la V-27 avisa a otros conductores de ese peligro.
¿En qué coches aparecerá?
No todos los vehículos podrán mostrarla. El BOE establece que la V-27 se visualizará en vehículos conectados telemáticamente con el Punto de Acceso Nacional, directamente o mediante un proveedor de servicios.
Por tanto, dependerá del sistema de conectividad y de los servicios disponibles en cada vehículo. No hay que instalar ninguna V-27 ni pagar por ella, y tampoco existe una fecha a partir de la cual todos los coches vayan a empezar a mostrarla.
La V-27 es, en definitiva, una pieza más del sistema de movilidad conectada de la DGT y la obligatoriedad de la V-16 conectada desde enero de 2026 está haciendo que este tipo de avisos tengan cada vez más presencia en los vehículos conectados.
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