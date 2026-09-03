El renting acelera en agosto e invierte 490 millones en la compra de vehículos

Las matriculaciones de vehículos registradas por las empresas de renting han alcanzado las 254.963 unidades al cierre de agosto de 2026, lo que supone un incremento del 10,84% respecto a los 230.032 vehículos contabilizados en el mismo periodo de 2025. Este ritmo de desarrollo supera al del mercado total español, que registra un ascenso del 6,57% con 970.630 unidades acumuladas.

En el mes de agosto, el sector matriculó 19.575 automóviles, cifra que representa un aumento del 19,75% en comparación con las 16.346 unidades de agosto del ejercicio anterior. Por su parte, el mercado total avanzó un 11,01% en el mes con 81.751 matriculaciones. Con estos datos, la cuota del renting sobre el total de matriculaciones asciende al 26,27% hasta agosto (frente al 25,26% de 2025). El segmento donde tiene mayor representación es el de derivados, furgonetas y pick-up, en el que copa el 42,14% del mercado. En el canal de empresa, el renting ya representa el 48,59% del acumulado.

La inversión acumulada supera los 6.300 millones de euros

La inversión destinada a la adquisición de vehículos nuevos por parte de las compañías del sector ha alcanzado los 6.347 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que implica un incremento del 20,32% en relación con los 5.275 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Solo durante el mes de agosto, la inversión ascendió a 490 millones de euros, un 27,93% más que los 383 millones de agosto del año pasado.

Los diez modelos más demandados

Los diez modelos más matriculados en renting dentro del canal de empresas han acaparado el 22,39% del total de operaciones del sector hasta agosto, elevando sus matriculaciones de forma conjunta un 10,24%. Los modelos más destacados son:

Ford Transit : encabeza el listado con un crecimiento del 14,65% .

: encabeza el listado con un crecimiento del . Seat Ibiza : se sitúa en segunda posición tras aumentar un 40,97% .

: se sitúa en segunda posición tras aumentar un . Peugeot 208 : experimenta un alza del 17,52% .

: experimenta un alza del . Volkswagen Tiguan : registra una subida del 18,98% .

: registra una subida del . Nissan Qashqai : experimenta un descenso del 11,70% .

: experimenta un descenso del . Citroën Berlingo : disminuye sus unidades un 13,11% .

: disminuye sus unidades un . Seat Arona : incrementa sus matriculaciones un 30,11% .

: incrementa sus matriculaciones un . BMW X1 : anota un crecimiento del 4,48% .

: anota un crecimiento del . Renault Kangoo : registra una caída del 15,49% .

: registra una caída del . Toyota C-HR: se impulsa con un avance del 64,38%.

Impulso a los vehículos de energías alternativas

Los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas e hidrógeno) representan el 58,01% de las matriculaciones de renting a agosto de 2026, ganando presencia respecto al 50,48% registrado en 2025. Dentro del grupo de electrificados, el renting acumula 38.033 unidades, un 23,82% más que en el acumulado a agosto de 2025, representando el 14,92% del total de sus matriculaciones.

José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, analiza la evolución del mercado: “El cierre de agosto vuelve a consolidar el ritmo de crecimiento del renting superior al del conjunto del mercado de automoción. Con un incremento acumulado de las matriculaciones del 10,84%, frente al 6,57% del mercado total, el renting alcanza ya una cuota del 26,27% y continúa ganando peso como solución de movilidad”.