¿Qué significan las líneas de colores de la cámara de marcha atrás?

Al poner la marcha atrás, la pantalla del coche suele mostrar varias líneas de colores que sirven como referencia para calcular la trayectoria del vehículo y la distancia hasta los posibles obstáculos. Sin embargo, no existe un código universal que determine el significado exacto de cada color, por lo que las referencias pueden cambiar de un vehículo a otro.

La línea roja suele indicar la zona más cercana al coche, aunque la distancia exacta también depende del sistema. En el Nissan LEAF 2023, por ejemplo, la guía roja representa aproximadamente medio metro desde el paragolpes, mientras que la amarilla se sitúa en torno a un metro y las verdes señalan distancias aproximadas de dos y tres metros.

Hacia dónde dirigirse

Además de las referencias de distancia, algunos sistemas incorporan las llamadas líneas predictivas. Estas modifican su posición cuando el conductor gira la dirección y muestran la trayectoria que podría seguir el vehículo durante la maniobra, facilitando así el cálculo de hacia dónde se desplazará.

Sin embargo, estas guías deben entenderse únicamente como una ayuda. La cámara trasera tampoco muestra siempre una representación exacta de las distancias, ya que las lentes gran angular utilizadas para ampliar el campo de visión pueden modificar la percepción del espacio e incluso dejar fuera de la imagen determinados objetos situados muy cerca del vehículo.

No sustituye a los retrovisores ni a la observación directa

La inclinación del terreno también puede alterar la interpretación de las líneas que aparecen en la pantalla. Un bordillo, una pendiente o un objeto que sobresale pueden encontrarse a una distancia diferente de la que parece indicar el sistema, por lo que la cámara no debe utilizarse como el único recurso durante una maniobra.

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Las cámaras de 360 grados amplían la información al combinar imágenes procedentes de diferentes puntos del vehículo, aunque la conocida vista cenital es una representación digital del entorno y puede presentar distorsiones. Por este motivo, tanto estos sistemas como los asistentes de aparcamiento deben utilizarse bajo la supervisión del conductor, que sigue siendo responsable de la maniobra y debe combinar la información de la pantalla con los retrovisores y la observación directa del entorno.