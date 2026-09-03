Polestar desvela el 4 SUV: más versatilidad y espacio con hasta 630 km de autonomía

Polestar ha presentado el nuevo Polestar 4 SUV, una variante orientada a ofrecer mayor espacio y practicidad en el segmento de los SUV compactos de gama ejecutiva. Mantiene el lenguaje estético característico de la marca, pero incorpora un rediseño de la parte posterior con una línea de techo más recta, un portón más vertical y barras de techo que amplían la capacidad de carga superior hasta los 100 kg.

Esta nueva configuración exterior permite ganar 2,5 centímetros adicionales de altura para la cabeza en la segunda fila de asientos. La habitabilidad del habitáculo se complementa con un techo panorámico de cristal de mayor tamaño de serie y una variante electrocrómica opcional que permite controlar eléctricamente el nivel de sombreado.

En lo que a capacidad de carga se refiere, el 4 SUV suma un total de 1.680 litros entre los compartimentos delantero y trasero. El maletero posterior ofrece 530 litros medidos hasta los respaldos (655 litros hasta el techo interior) y alcanza los 1.665 litros al abatir la segunda fila.

Polestar ha presentado el nuevo Polestar 4 SUV, una variante orientada a ofrecer mayor espacio y practicidad en el segmento de los SUV compactos de gama ejecutiva / Polestar

Hasta 544 CV en la versión Dual motor

Construido sobre la plataforma SEA, equipa en toda la gama una batería de 100 kWh compatible con cargas en corriente continua de hasta 200 kW. La oferta mecánica incluye la versión Rear motor, de 200 kW (272 CV) y 343 Nm de par, que homologa hasta 630 km de autonomía WLTP y acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. Por su parte, la opción Dual motor ofrece tracción total con 400 kW (544 CV) y 686 Nm, alcanzando los 100 km/h en 3,9 segundos con 600 km de autonomía. Como alternativa de orientación más deportiva, el Performance pack suma amortiguación activa ZF, frenos Brembo y llantas de 22 pulgadas.

El habitáculo recurre a materiales sostenibles como tejidos confeccionados con PET reciclado, revestimientos de origen biológico y piel Nappa trazable. En el apartado digital, el Polestar 4 SUV incorpora Google Gemini para ofrecer una interacción por voz más natural y fluida mediante lenguaje cotidiano. Asimismo, añade la tecnología bidireccional Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos de hasta 3,3 kW y el modo Camping, diseñado para mantener la climatización y las funciones de entretenimiento activas durante las paradas prolongadas.

El habitáculo recurre a materiales sostenibles como tejidos confeccionados con PET reciclado, revestimientos de origen biológico y piel Nappa trazable / Polestar

Disponible a finales de año

El modelo registra una de las huellas de carbono más reducidas del fabricante (20,2 tCO2e para las versiones de un motor y 21,1 tCO2e en las de motor doble), gracias a la utilización de aluminio reciclado y al uso de electricidad renovable en la fabricación de las baterías.

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La producción del vehículo dio comienzo en Busan (Corea del Sur) durante el segundo trimestre de 2026 y las primeras entregas a clientes están previstas para el cuarto trimestre del año. En el mercado español, los precios base arrancan en 54.390 euros para la versión Rear motor, 58.600 euros para la opción Dual motor y 66.900 euros si se opta por el Performance pack.