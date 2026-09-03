Multa de hasta 500 euros y pérdida de 6 puntos por este peligroso reto viral

Las redes sociales han puesto de nuevo el foco sobre una práctica que, aunque no es nueva, ha adquirido una dimensión diferente con la búsqueda de visualizaciones y seguidores. Se conoce como ‘joyriding’ y consiste, principalmente, en utilizar vehículos robados para conducir de forma temeraria, huir de la Policía y grabar las maniobras para posteriormente compartirlas en plataformas como TikTok.

El fenómeno ha generado una importante preocupación en Reino Unido e Irlanda después de varios accidentes mortales. Los vídeos asociados a esta práctica muestran, entre otras conductas, vehículos circulando a gran velocidad, en sentido contrario o tratando de escapar de las fuerzas de seguridad. Las autoridades investigan el papel que las redes sociales pueden estar desempeñando en la difusión y amplificación de estos contenidos.

500 euros y seis puntos por conducción temeraria

En España no existe una infracción denominada específicamente ‘joyriding’, pero muchas de las conductas asociadas a esta práctica podrían encajar en la conducción temeraria. La DGT considera esta conducta una infracción muy grave, sancionada con una multa de 500 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Circular en sentido contrario, realizar maniobras que pongan en peligro a otros usuarios o participar en determinadas carreras ilegales son algunos de los comportamientos que pueden conllevar la pérdida de seis puntos. La normativa establece expresamente esta detracción para quienes conduzcan de forma temeraria, circulen en sentido contrario o participen en competiciones no autorizadas.

Cuando puede convertirse en delito

La sanción administrativa no sería necesariamente la única consecuencia. La propia DGT recuerda que la conducción temeraria puede llegar a constituir un delito cuando se produce una conducción manifiestamente temeraria y existe un peligro concreto para la vida o la integridad de otras personas.

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En estos casos, las consecuencias pueden ir más allá de la multa y la pérdida de puntos. El artículo 380 del Código Penal contempla para la conducción temeraria delictiva penas de prisión de entre seis meses y dos años, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Por tanto, trasladar a las carreteras españolas las peligrosas conductas que se están popularizando bajo el nombre de ‘joyriding’ podría tener consecuencias que van mucho más allá de los 500 euros y los seis puntos.