El Maxus eTerron 9 pone 442 CV eléctricos al servicio del trabajo

Maxus vuelve a poner el foco en el eTerron 9 en España. El pick-up eléctrico combina dos motores, tracción integral de serie y 442 CV (325 kW), con una autonomía homologada de hasta 430 kilómetros en ciclo combinado WLTP. A ello suma una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas, una cifra que define mejor que cualquier adjetivo su orientación hacia un uso en el que la capacidad de trabajo sigue siendo importante.

Maxus eTerron 9 / Marek KRUSZEWSKI

La marca lo presenta como el primer modelo de su categoría completamente eléctrico y con tracción integral de serie comercializado en Europa. La comunicación no anuncia un lanzamiento nuevo, sino que refuerza la presencia en el mercado español de un modelo que Maxus quiere situar también como herramienta de trabajo.

Con 5,50 metros de longitud, el eTerron 9 tiene una zona de carga que admite hasta 620 kilos. A ella se suma un espacio delantero de 236 litros bajo el capó, que permite guardar objetos separados de lo que viaje en la caja. Su capacidad de remolque llega a 3,5 toneladas, de modo que la electrificación no elimina dos de las cifras que más pesan en un vehículo de este tipo: cuánto puede cargar y cuánto puede arrastrar.

Dos motores y hasta 430 kilómetros

La tracción total se consigue mediante un motor eléctrico en cada eje. El delantero entrega 170 CV (125 kW) y el trasero 272 CV (200 kW), mientras que la potencia conjunta es de 442 CV (325 kW). La nota habla de una aceleración rápida, aunque no aporta una cifra de 0 a 100 km/h con la que poder medir esa prestación.

Interior del Maxus eTerron 9 / Marek KRUSZEWSKI

Los motores reciben la energía de una batería de fosfato de hierro y litio de 102 kWh. Con ella, el eTerron 9 homologa hasta 430 kilómetros en ciclo combinado WLTP y hasta 580 kilómetros en ciclo urbano WLTP.

La batería puede pasar del 20 al 80% en unos 40 minutos con hasta 115 kW de potencia en estaciones de carga rápida. Maxus emplea también una construcción interna denominada Tetris y un sistema de ventilación de nueve canales para proteger el paquete y controlar su temperatura. La marca asegura que esta gestión térmica, junto con la recuperación de energía, mejora en un 10% la autonomía en invierno frente a vehículos eléctricos convencionales, aunque la nota no concreta las condiciones de esa comparación.

El eTerron 9 monta detrás una suspensión multibrazo con suspensión neumática, una solución que permite variar la altura del vehículo en función de la velocidad. Este sistema busca mejorar el confort y la eficiencia aerodinámica. El modo Easy Load rebaja la superficie de carga 60 milímetros para facilitar la entrada y salida de objetos de la caja. La estructura combina además una carrocería semimonocasco con un 73% de acero de alta resistencia.

Maletero delantero del Maxus eTerron 9 / Marek KRUSZEWSKI

El equipamiento de serie incluye distintos elementos de confort, seguridad y asistencia a la conducción, aunque la documentación no los detalla uno por uno. Sí identifica los faros Full LED, capaces de iluminar a más de 400 metros. En seguridad, el pick-up ha obtenido cinco estrellas en Euro NCAP, con 91 puntos en protección de ocupantes adultos y 84 en protección de peatones.

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Un precio accesible

Maxus anuncia para el eTerron 9 un PFF de 47.871 euros con campaña comercial. Es importante no leer esa cifra como un precio final al público, porque se facilita sin IVA y sin transporte. Todavía no se sabe fecha de pedidos o de entregas.