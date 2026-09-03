EuroNCAP endurece sus pruebas y los coches chinos sacan sobresaliente: tres modelos logran cinco estrellas

Las marcas chinas llevan varios años aumentando su presencia en Europa y este 2026 ha sido el culmen de su desembarco en nuestros mercados. Durante este periodo, la opinión de los conductores ha ido cambiando conforme se iban conociendo más nombres y modelos: no hay más que ver los datos de matriculaciones europeas.

Sin duda, la seguridad y la fiabilidad de estos fabricantes asiáticos ha sido uno de los argumentos que se han esgrimido en su contra. Ahora, tras los últimos resultados de las nuevas pruebas del EuroNCAP, tres coches chinos de tres marcas diferentes se han alejado de ese primer estigma consiguiendo las cinco estrellas.

Los protagonistas son el Aion UT, el Geely E2 y el Leapmotor B05, tres vehículos de nueva generación que han tenido que enfrentarse a unos ensayos más exigentes y completos que los de años anteriores.

Así puntúan los tres coches chinos

El Aion UT obtiene un 66% en conducción segura, un 74% en prevención de accidentes, un 91% en protección durante el choque y un 88% en seguridad posterior al accidente.

GAC AION UT / GAC

El Geely E2 consigue sus mejores resultados en conducción segura y seguridad después del accidente, con un 79% y un 95%, respectivamente. En protección durante el choque alcanza un 86%, mientras que su puntuación en prevención de accidentes es del 72%.

Geely E2 / Geely

Por su parte, el Leapmotor B05 alcanza un 66% en conducción segura y un 77% en prevención de accidentes. En protección durante el choque obtiene un 92% y en seguridad posterior al accidente, un 89%.

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Pese a que ninguno obtiene la máxima puntuación en todas las categorías, los tres superan el conjunto de requisitos necesarios para conseguir las cinco estrellas.

EuroNCAP cambia la forma de medir la seguridad

La importancia de estos resultados está también en el nuevo sistema de evaluación. A partir de 2026, EuroNCAP ha reorganizado sus pruebas alrededor de cuatro áreas principales: conducción segura, prevención de accidentes, protección en caso de choque y seguridad después del accidente.

Esto significa que las estrellas ya no dependen únicamente de cómo protege un vehículo a sus ocupantes cuando se produce un impacto, sino que también se analiza su capacidad para evitar el accidente, ayudar al conductor y facilitar la intervención posterior de los servicios de emergencia.

El objetivo es adaptar las pruebas a la evolución tecnológica del automóvil y dar más importancia a los sistemas de asistencia a la conducción y a las tecnologías capaces de prevenir una colisión.

Los coches chinos ya juegan en primera división

Los resultados tienen además una lectura que va más allá de estos tres modelos. Euro NCAP destaca que las marcas chinas representan actualmente alrededor del 7% de las matriculaciones de coches nuevos en la Unión Europea y que el número de vehículos de fabricantes chinos sometidos a sus pruebas se ha multiplicado casi por diez desde 2021.

La evolución es especialmente relevante porque estas marcas han pasado en pocos años de tener una presencia testimonial en Europa a competir directamente con fabricantes consolidados en segmentos como los SUV, los compactos y los coches eléctricos.

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Eso sí, que los primeros tres modelos chinos evaluados con el protocolo de 2026 hayan conseguido cinco estrellas no significa que todos los coches procedentes de China tengan automáticamente el mismo nivel de seguridad. Lo que sí confirman estos resultados, sin embargo, es que los fabricantes chinos están adaptando sus vehículos a unos estándares de seguridad cada vez más exigentes.