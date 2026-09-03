Seguridad vial
De una copa de 4 euros a un coste de 134.700 euros: el peligro invisible del alcohol al volante
Ayvens alerta de que incluso una cantidad mínima de alcohol altera la capacidad de conducción y sitúa el riesgo económico y personal de un siniestro en cifras desorbitadas
Un tinto de verano puede parecer una bebida ligera e inofensiva, pero sus consecuencias al volante pueden ser graves. Ayvens España, compañía líder en movilidad y sostenibilidad, advierte de que incluso una cantidad aparentemente pequeña de alcohol afecta a capacidades esenciales para conducir de forma segura.
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Ayvens, la ingesta de 100 ml de vino -la cantidad aproximada que contiene un vaso o copa de tinto de verano- genera una tasa de alcohol en sangre de entre 0,16 y 0,20 g/l en un hombre de 70 a 90 kilos, y de entre 0,25 y 0,35 g/l en una mujer de 50 a 70 kilos.
Estas cifras son suficientes para desencadenar efectos incompatibles con la conducción: alteraciones perceptivas, subestimación de la velocidad, mayor tolerancia al riesgo, incremento del tiempo de reacción ante emergencias y pérdida de precisión en los movimientos.
La factura real de un siniestro
Más allá de los riesgos para la seguridad vial, Ayvens analiza las consecuencias económicas derivadas de un accidente vinculado al consumo de alcohol. Para dimensionar este impacto, la entidad ha estimado los costes potenciales de un hipotético siniestro:
Frente a los cuatro euros que cuesta un tinto de verano en un establecimiento, un accidente derivado de su consumo podría sumar 15.000 euros por daños al vehículo, 90.000 euros por las lesiones ocasionadas al conductor de otro vehículo, 9.700 euros en gastos hospitalarios y 20.000 euros por la asistencia requerida debido a secuelas permanentes.
La suma total alcanza los 134.700 euros. A estos costes se añaden multas de entre 500 y 1.000 euros, la pérdida de 4 a 6 puntos del carné o incluso penas de prisión si la infracción se tipifica como delito. De hecho, según la Fiscalía de Seguridad Vial, 47.103 conductores fueron condenados en 2025 por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Desde el área de Seguridad Vial de Ayvens España remarcan que “queda claro que la única tasa de alcohol que se puede tolerar al volante es la de 0, porque hasta la más mínima cantidad que se consuma tendrá efectos negativos sobre la seguridad del conductor, de los demás ocupantes del vehículo y del resto de los usuarios de las vías”.
Segunda causa de siniestralidad en las carreteras españolas
El peligro se multiplica a medida que se incrementa la tasa de alcoholemia. Con una cifra de 0,5 g/l, el riesgo de sufrir una colisión se duplica, mientras que con 0,8 g/l la probabilidad de accidente se multiplica por cinco.
El consumo de alcohol está presente en entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales en España, situándose como la segunda causa de siniestros viales, solo por detrás de las distracciones. En 2025, un total de 290 personas fallecieron en accidentes de tráfico donde el alcohol estuvo presente. Con estos datos, Ayvens busca reforzar la concienciación durante los desplazamientos estivales: al volante, una sola copa ya es demasiado.
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