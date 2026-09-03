¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en agosto de 2026

El mercado de vehículos electrificados en España (que abarca modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables en categorías de turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses) ha cerrado el mes de agosto con un crecimiento del 28,2%, alcanzando las 20.644 unidades matriculadas.

Por primera vez en la historia del sector, tanto el mercado global de vehículos electrificados como el de turismos han superado el 25% de la cuota total de ventas en un único mes. Destaca especialmente el resultado en el segmento de turismos electrificados, que fijó una cifra récord al representar casi el 28% de las entregas del mes.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en agosto de 2026:

1.Kia EV3

Kia EV3 / Kia

En el mes de agosto, el vehículo eléctrico más vendido fue el Kia EV3, con 433 matriculaciones.

2.BYD Atto

BYD Atto 2 / BYD

En segundo lugar se encuentra el BYD Atto 2 , con 373 matriculaciones.

3.Leapmotor B10

Leapmotor B10 / Leapmotor

Cerrando el podio, el Leapmotor B10 tuvo 350 matriculaciones en el mes de agosto.

4.BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf / BYD

El BYD Dolphin Surf, en cuarto lugar, tuvo 343 matriculaciones.

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5.Citroën C3

Citroën C3 / Adrien Cortesi

El Citroën C3, en quinto lugar, tuvo 292 matriculaciones.