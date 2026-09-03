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¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en agosto de 2026
Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el octavo mes del año
El mercado de vehículos electrificados en España (que abarca modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables en categorías de turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses) ha cerrado el mes de agosto con un crecimiento del 28,2%, alcanzando las 20.644 unidades matriculadas.
Por primera vez en la historia del sector, tanto el mercado global de vehículos electrificados como el de turismos han superado el 25% de la cuota total de ventas en un único mes. Destaca especialmente el resultado en el segmento de turismos electrificados, que fijó una cifra récord al representar casi el 28% de las entregas del mes.
Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en agosto de 2026:
1.Kia EV3
En el mes de agosto, el vehículo eléctrico más vendido fue el Kia EV3, con 433 matriculaciones.
2.BYD Atto
En segundo lugar se encuentra el BYD Atto 2 , con 373 matriculaciones.
3.Leapmotor B10
Cerrando el podio, el Leapmotor B10 tuvo 350 matriculaciones en el mes de agosto.
4.BYD Dolphin Surf
El BYD Dolphin Surf, en cuarto lugar, tuvo 343 matriculaciones.
5.Citroën C3
El Citroën C3, en quinto lugar, tuvo 292 matriculaciones.
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