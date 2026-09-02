Los turismos electrificados rozan el 28% del mercado en un agosto con fuerte crecimiento

El mercado de vehículos electrificados en España (que abarca modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables en categorías de turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses) ha cerrado el mes de agosto con un crecimiento del 28,2%, alcanzando las 20.644 unidades matriculadas.

Por primera vez en la historia del sector, tanto el mercado global de vehículos electrificados como el de turismos han superado el 25% de la cuota total de ventas en un único mes. Destaca especialmente el resultado en el segmento de turismos electrificados, que fijó una cifra récord al representar casi el 28% de las entregas del mes.

En el conjunto del año, la categoría suma 202.466 unidades, lo que supone un incremento del 34,82% y una cuota del 20,7% del mercado total.

Desglose por tecnologías

Sumando vehículos electrificados, híbridos y propulsados por gas, el volumen total en agosto ascendió a 55.925 unidades (+24,55%), representando el 68,1% del mercado mensual. Por tipología mecánica:

Híbridos no enchufables (Etiqueta ECO): Se mantienen como la tecnología más comercializada. En agosto crecieron un 26,7% con 32.353 unidades (39,4% de cuota). En el acumulado del año alcanzan 387.507 matriculaciones (+39,7%), representando el 39,7% del mercado.

Se mantienen como la tecnología más comercializada. En agosto crecieron un (39,4% de cuota). En el acumulado del año alcanzan (+39,7%), representando el 39,7% del mercado. Híbridos enchufables (Etiqueta Cero): Registraron un aumento del 24,9% en agosto hasta las 10.378 unidades (12,64% del mercado). En el acumulado anual suman 108.958 entregas (+36,4%), con una cuota del 11,2%.

Registraron un aumento del (12,64% del mercado). En el acumulado anual suman (+36,4%), con una cuota del 11,2%. Eléctricos puros (Etiqueta Cero): Sus ventas subieron un 31,8% en el mes con 10.266 unidades , alcanzando el 12,5% de la cuota total (2 puntos porcentuales más que en agosto de 2025). En el acumulado del año acumulan 93.508 unidades (+33%) y un 9,6% de cuota.

Sus ventas subieron un , alcanzando el 12,5% de la cuota total (2 puntos porcentuales más que en agosto de 2025). En el acumulado del año acumulan (+33%) y un 9,6% de cuota. Vehículos de gas (Etiqueta ECO): Cayeron un 10,6% en agosto con 2.928 unidades (3,6% del mercado). En el conjunto del año retroceden un 22% con 30.421 registros (3,1% de cuota).

Comportamiento del mercado de turismos

En el canal específico de turismos, las matriculaciones de modelos electrificados, híbridos y de gas crecieron un 24% en agosto hasta las 54.114 unidades, sumando 601.493 ventas en el acumulado del año (+21,3%). Estas tecnologías representan casi 8 de cada 10 ventas del mercado mensual, situando a los híbridos no enchufables a la cabeza (47,1% de cuota de turismos) y a los electrificados en segunda posición (27,7%).

Noticias relacionadas

En el caso concreto de los turismos electrificados, agosto cerró con 18.967 entregas (+26,9%) y una cuota récord del 27,7%. En el desglose mensual, los eléctricos puros (BEV) crecieron un 31% (9.199 unidades) y los híbridos enchufables (PHEV) subieron un 23,3% (9.768 unidades). De este modo, en el acumulado del año, los turismos electrificados alcanzan 185.339 unidades (+34%), representando el 22,6% del mercado.