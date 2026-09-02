Eléctricos
Los turismos electrificados rozan el 28% del mercado en un agosto con fuerte crecimiento
Las matriculaciones de vehículos electrificados superan las 200.000 unidades en el acumulado del año, mientras que los híbridos no enchufables se consolidan como la opción preferida por los compradores
El mercado de vehículos electrificados en España (que abarca modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables en categorías de turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses) ha cerrado el mes de agosto con un crecimiento del 28,2%, alcanzando las 20.644 unidades matriculadas.
Por primera vez en la historia del sector, tanto el mercado global de vehículos electrificados como el de turismos han superado el 25% de la cuota total de ventas en un único mes. Destaca especialmente el resultado en el segmento de turismos electrificados, que fijó una cifra récord al representar casi el 28% de las entregas del mes.
En el conjunto del año, la categoría suma 202.466 unidades, lo que supone un incremento del 34,82% y una cuota del 20,7% del mercado total.
Desglose por tecnologías
Sumando vehículos electrificados, híbridos y propulsados por gas, el volumen total en agosto ascendió a 55.925 unidades (+24,55%), representando el 68,1% del mercado mensual. Por tipología mecánica:
- Híbridos no enchufables (Etiqueta ECO): Se mantienen como la tecnología más comercializada. En agosto crecieron un 26,7% con 32.353 unidades (39,4% de cuota). En el acumulado del año alcanzan 387.507 matriculaciones (+39,7%), representando el 39,7% del mercado.
- Híbridos enchufables (Etiqueta Cero): Registraron un aumento del 24,9% en agosto hasta las 10.378 unidades (12,64% del mercado). En el acumulado anual suman 108.958 entregas (+36,4%), con una cuota del 11,2%.
- Eléctricos puros (Etiqueta Cero): Sus ventas subieron un 31,8% en el mes con 10.266 unidades, alcanzando el 12,5% de la cuota total (2 puntos porcentuales más que en agosto de 2025). En el acumulado del año acumulan 93.508 unidades (+33%) y un 9,6% de cuota.
- Vehículos de gas (Etiqueta ECO): Cayeron un 10,6% en agosto con 2.928 unidades (3,6% del mercado). En el conjunto del año retroceden un 22% con 30.421 registros (3,1% de cuota).
Comportamiento del mercado de turismos
En el canal específico de turismos, las matriculaciones de modelos electrificados, híbridos y de gas crecieron un 24% en agosto hasta las 54.114 unidades, sumando 601.493 ventas en el acumulado del año (+21,3%). Estas tecnologías representan casi 8 de cada 10 ventas del mercado mensual, situando a los híbridos no enchufables a la cabeza (47,1% de cuota de turismos) y a los electrificados en segunda posición (27,7%).
En el caso concreto de los turismos electrificados, agosto cerró con 18.967 entregas (+26,9%) y una cuota récord del 27,7%. En el desglose mensual, los eléctricos puros (BEV) crecieron un 31% (9.199 unidades) y los híbridos enchufables (PHEV) subieron un 23,3% (9.768 unidades). De este modo, en el acumulado del año, los turismos electrificados alcanzan 185.339 unidades (+34%), representando el 22,6% del mercado.
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