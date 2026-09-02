Range Rover estrena su primer eléctrico con 550 CV y 600 km de autonomía

Range Rover incorpora por primera vez una versión completamente eléctrica a su modelo principal. El nuevo Range Rover Electric ya admite pedidos en España desde 163.250 euros, y llega con: 550 CV, 850 Nm, una autonomía homologada de hasta 600 kilómetros WLTP y unas capacidades fuera del asfalto que la marca ha tratado de mantener pese al cambio de sistema de propulsión.

El objetivo era integrar la mecánica eléctrica sin modificar la esencia del Range Rover. Por eso, la carrocería conserva sus rasgos habituales, y solo se diferencia en elementos que optimizan la función aerodinámica, como una parrilla específica, los bajos de la carrocería y el diseño de las llantas.

Range Rover eléctrico / Range Rover

Bajo esa apariencia se esconde el cambio principal: dos motores eléctricos, que conjuntamente 550 CV y un par máximo de 850 Nm. Con esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, mientras que el paso de 80 a 120 km/h requiere 2,7 segundos. La energía que alimenta estos motores procede de una batería de 118,5 kWh, asociada a una arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permite alcanzar hasta 600 km de autonomía WLTP. Range Rover dice que, en condiciones reales y con un modelo de producción en una ruta estándar, el coche puede rodar unos 535 km.

La recarga es otro de los puntos fuertes del coche. Conectado a un cargador rápido de corriente continua de 350 kW y en condiciones óptimas, puede pasar del 10 al 80% en unos 22 minutos. En diez minutos permiten recuperar hasta 220 kilómetros de autonomía. También se ha desarrollado un sistema de gestión térmica denominado ThermAssist, que controla parámetros relacionados con la batería, la recarga y el funcionamiento a temperaturas extremas, para poder reducir un 40% el consumo energético destinado a calefacción y aumentar la autonomía en determinadas condiciones.

Un auténtico todoterreno eléctrico

La electrificación del Range Rover no ha supone abandonar las aptitudes todoterreno que se le presuponen. Puede vadear hasta 900 mm de agua y emplea nuevos sistemas para gestionar con mayor rapidez la entrega de par cuando disminuye la adherencia. El Integrated Traction Management controla la velocidad de los motores en intervalos de 50 milisegundos para gestionar el deslizamiento hasta 100 veces más rápido que un sistema equivalente de un vehículo con motor de combustión. A él se suma el Intelligent Driveline Dynamics, que modifica la distribución del par trasero para evitar pérdidas de tracción.

Interior del Range Rover eléctrico / Range Rover

El sistema permite arrancar en pendientes de hasta 33 grados y mantener un ascenso continuo en desniveles de hasta 45 grados. Sobre el papel, la respuesta inmediata de los motores eléctricos ofrece nuevas posibilidades para dosificar el movimiento a baja velocidad y además, se puede conducción con un solo pedal también. A estas soluciones se añaden un centro de gravedad más bajo y una suspensión neumática de doble cámara.

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Precio del Range Rover eléctrico

La oferta internacional contempla carrocerías de batalla corta y larga —esta última según el mercado— y diferentes niveles de acabado, además de una First Edition. En España los pedidos del Range Rover Electric ya están abiertos y su precio parte de 163.250 euros. La batería y el sistema de propulsión cuentan con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.