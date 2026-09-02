Los Peugeot 208 y 2008 Envy ofrecen más equipamiento por solo 400 euros extra

Peugeot amplía las gamas de los 208 y 2008 con la nueva edición especial Envy, que parte del acabado Allure y añade elementos procedentes del GT, junto con equipamiento específico y nuevos detalles de personalización. Está disponible tanto para motorizaciones de gasolina, híbridas y eléctricas.

Peugeot 208 y 2008 edicion especial Envy / Peugeot

De este modo la edición Envy se posiciona por arriba del acabado Allure. Peugeot cifra la diferencia en 400 euros, añadiendo: acceso y arranque sin llave y una cámara trasera de alta definición para los dos modelos. El 2008 incorpora además un suelo de maletero regulable en dos posiciones, una solución que permite modificar la configuración de la zona de carga.

La edición especial también toma del acabado GT los asientos delanteros de diseño específico. Utilizan una tapicería Tremezzo de tres materiales con costuras en tono azul verdoso Opalite y un emblema de Peugeot impreso en los reposacabezas. Ese mismo tono aparece en las costuras de los reposabrazos de las puertas y se combina con una decoración propia sobre una moldura negra brillante.

El habitáculo incorpora asimismo umbrales delanteros de aluminio y un revestimiento interior del techo Black Mistral acompañado de iluminación LED, con plafón delantero, luces de lectura traseras y espejos de cortesía iluminados.

Interior del Peugeot 2008 edicion especial Envy / Peugeot

Peugeot utiliza también esta serie especial para introducir nuevos colores sin coste adicional. El 208 Envy estrena el tono Alvao Green, al que se suman Agueda Yellow, Okenite White, Artense Grey, Selenium Grey y Perla Nera Black. Todos ellos se combinan con un techo negro brillante en contraste. En el 2008 Envy aparece por primera vez el Nazare Blue, junto con Obsession Blue, Okenite White, Artense Grey, Selenium Grey y Perla Nera Black. En este caso, el acabado negro brillante se reserva para las barras del techo.

También se diferencian por las llantas. El 208 emplea unas Noma de 16 pulgadas, mientras que el 2008 monta unas Karakoy de 17 pulgadas. En ambos casos son de aleación, bitono y reciben un acabado Black Mist.

Gasolina, híbridos y eléctricos

Peugeot no limita la edición Envy a una única tecnología de propulsión. En el 208 Envy la oferta anunciada comprende las variantes Turbo 100, Hybrid 110 Auto, Hybrid 145 Auto, Electric 136 con batería de 46 kWh y Electric 156 con batería de 51 kWh. Para el 2008 Envy se contemplan las versiones Turbo 100, Hybrid 110 Auto, Hybrid 145 Auto y Electric 156 con batería de 51 kWh.

Desde 24.050 euros

Los precios de la edición Envy comienza en 24.050 euros para el 208 Envy Turbo 100. El Hybrid 110 Auto aparece por 26.950 euros y el Hybrid 145 Auto por 27.750 euros, mientras que los eléctricos se sitúan en 36.900 euros para el Electric 136 de 46 kWh y 38.200 euros para el Electric 156 de 51 kWh.

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En el caso del Peugeot 2008 Envy, el Turbo 100 figura desde 30.500 euros, seguido del Hybrid 110 AUTO por 33.800 euros y del Hybrid 145 AUTO por 34.600 euros. El Electric 156 con batería de 51 kWh aparece por 40.700 euros.