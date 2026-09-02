Seguridad vial
Una nueva norma de tráfico obligará a reducir la velocidad en 20 kilómetros por hora al adelantar a ciclistas
La reforma del Reglamento General de Circulación busca incrementar la protección de los usuarios vulnerables en carreteras secundarias y vías urbanas
Sofía Aladro
A partir del próximo 1 de octubre entrará en vigor una importante modificación en el Reglamento General de Circulación orientada a mejorar la convivencia vial y reforzar la seguridad de los ciclistas. La principal novedad establece que cualquier vehículo que pretenda adelantar a una bicicleta deberá reducir de manera obligatoria su velocidad en al menos 20 km/h por debajo del límite máximo permitido en el tramo por el que circule.
Esta medida complementa las restricciones de distancia lateral ya existentes y tiene como objetivo prioritario minimizar el impacto del flujo del aire que generan los coches al sobrepasar a los ciclistas. Con este cambio, la DGT busca reducir drásticamente los atropellos y accidentes provocados por desestabilizaciones repentinas en las carreteras, donde las bicicletas continúan siendo uno de los colectivos más vulnerables.
Reducir el riesgo en las maniobras
La maniobra de adelantamiento a usuarios de movilidad personal o bicicletas siempre ha sido uno de los momentos de mayor peligro en el tráfico interurbano. La diferencia de masa y velocidad entre un automóvil y una bicicleta hace que cualquier aproximación indebida o ráfaga de viento originada por el paso del turismo pueda desequilibrar por completo al ciclista, provocando caídas de gravedad en mitad de la calzada.
Al obligar a disminuir la velocidad del coche respecto al tope legal de la vía, la normativa garantiza que el vehículo realice el movimiento con mayor control y capacidad de reacción ante un imprevisto. Además, esta norma busca concienciar a los automovilistas sobre la necesidad de adecuar el ritmo de marcha antes de iniciar la maniobra, acabando con los adelantamientos agresivos o apresurados en tramos estrechos.
Controles de cumplimiento y sanciones
Las autoridades de tráfico recuerdan que esta nueva obligación deberá respetarse junto con la norma que exige mantener al menos 1,5 metros de separación lateral o invadir el carril contiguo cuando la calzada disponga de varios carriles. El incumplimiento de esta pauta de reducción de velocidad comenzará a ser sancionado formalmente a partir del 1 de octubre mediante controles de velocidad específicos instalados en las rutas más frecuentadas por ciclistas.
Las infracciones por no aminorar la marcha durante el adelantamiento conllevarán multas económicas y la retirada de puntos en el permiso de conducir, al considerarse una negligencia que pone en riesgo directo la vida del usuario de la bicicleta. Con este paquete de medidas, Tráfico espera avanzar significativamente en el objetivo de reducir a cero la mortalidad entre los colectivos más expuestos de la red vial.
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