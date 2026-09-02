Fallos graves en el uso de sillitas infantiles ponen en peligro la vida de cientos de menores en la carretera

La seguridad vial infantil en España continúa mostrando datos preocupantes en las inspecciones más recientes de la DGT. Durante la última campaña de control, los agentes detectaron a 458 menores que viajaban sin ningún tipo de dispositivo de seguridad o utilizando uno instalado de forma errónea. Esta infracción acarrea la pérdida de cuatro puntos en el carné del conductor y, lo que es más grave, expone a los pequeños a sufrir lesiones fatales o de extrema gravedad en caso de un choque en la carretera.

Según los últimos informes del sector, únicamente el 46% de los menores viaja de forma totalmente correcta en sus sistemas de retención infantil (SRI). Desde la Alianza Española para la Seguridad Infantil (AESVi) recuerdan que el uso adecuado de estos elementos reduce cerca de un 70% la posibilidad de fallecimiento y hasta un 80% las lesiones graves en caso de siniestro. A pesar de estas evidencias científicas, la falta de concienciación en trayectos cortos y la escasez de campañas preventivas provocan que muchos adultos sigan cometiendo errores básicos de instalación o de ajuste.

Los fallos más habituales a al adquirir y colocar la sillita

Una gran parte de las deficiencias detectadas procede de la compra de productos no homologados en el mercado de segunda mano o a través de plataformas de comercio electrónico extracomunitarias. Para cumplir con la ley en Europa, los SRI deben contar obligatoriamente con la etiqueta de homologación bajo la norma ECE R129. Asimismo, los especialistas aconsejan acudir a tiendas especializadas para asegurar la compatibilidad con el vehículo, conservar siempre el manual de instrucciones y medir con precisión la distancia entre los asientos, manteniendo un espacio superior a los 80 cm cuando el menor viaja a favor de la marcha.

Por otra parte, se desaconseja ir intercambiando de forma continua un mismo dispositivo entre varios turismos, ya que los múltiples montajes y desmontajes incrementan sustancialmente las probabilidades de cometer fallos técnicos. Contar con un SRI adecuado para cada vehículo habitual y evitar los modelos prestados sin manuales son pautas esenciales para garantizar la efectividad del sistema ante cualquier frenada brusca o impacto.

Pautas obligatorias antes de iniciar cada trayecto

Antes de arrancar el coche, el conductor debe comprobar exhaustivamente que los anclajes y la pata de apoyo o la correa estén firmemente fijados. En el caso de emplear el cinturón de seguridad como sistema de sujeción, resulta imprescindible revisar periódicamente que no haya perdido tensión y que la cinta discurra por las guías marcadas por el fabricante, sin retorcimientos en ningún punto del recorrido.

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Respecto a la acomodación del menor, es vital no abrocharlo con prendas de abrigo abultadas, pues crean un falso ajuste que favorece el riesgo de desplazamiento o "efecto submarino" durante una colisión. El arnés debe quedar tenso, las protecciones laterales ajustadas a la altura real del niño y, siempre que el dispositivo y la morfología del pequeño lo permitan, se aconseja mantener la posición en sentido contrario a la marcha hasta los 4 años de edad para maximizar la protección.