Omoda apenas tiene cuatro años y ya vuela alto: quién fabrica sus coches y qué modelos vende en España

Omoda ha cogido altura a una velocidad poco habitual en el sector del automóvil. La marca nació en 2022, desembarcó oficialmente en España en febrero de 2024 y, en poco más de dos años, ha pasado de ser una completa desconocida a contar con tres SUV, más de 100 puntos de venta y posventa y miles de coches matriculados en nuestro país.

Omoda 5 SHS / Omoda

Su nombre también es curioso. La letra «O» procede de oxygen, oxígeno en inglés, mientras que «moda» deriva de las tendencias de la moda moderna. Una combinación bastante calculada para una firma concebida principalmente para los mercados internacionales y que apuesta por una imagen más juvenil y tecnológica que la de otras marcas del grupo.

¿Quién fabrica los coches Omoda?

Detrás de Omoda se encuentra Chery Auto, uno de los mayores fabricantes de automóviles de China y el principal exportador de coches del país. El grupo fue fundado en 1997 en Wuhu, en la provincia china de Anhui, y en julio de 2026 superó los 20 millones de vehículos vendidos desde su creación.

Su crecimiento internacional ayuda a entender la velocidad con la que ha desplegado Omoda. Solo durante el primer semestre de 2026, Chery exportó 943.800 vehículos y alcanzó unas ventas de 174.000 unidades en Europa. Actualmente está presente en más de 130 países y regiones y cuenta con cerca de siete millones de clientes fuera de China.

OMODA 7 SHS / Omoda

Omoda forma parte de una estructura cada vez más extensa a nivel intrnacional. Bajo el paraguas de Chery también hay marcas como Jaecoo, Exeed, Exlantix y Lepas, además de su alianza industrial con Ebro en España. Omoda y Jaecoo comparten aquí filial, concesionarios y servicios de posventa, aunque se presentan como marcas diferenciadas. Omoda apuesta por un diseño más deportivo y futurista, mientras que Jaecoo orienta sus modelos hacia una estética más robusta y aventurera.

España fue el primer mercado de Europa occidental elegido para lanzar Omoda. Entre Omoda y Jaecoo cerraron 2025 con 23.697 matriculaciones y, entre enero y julio de 2026, ya habían alcanzado otras 23.153 unidades, un 85% más que durante el mismo periodo del año anterior. El Omoda 5 continúa siendo el principal motor comercial de la firma y sumó 9.276 matriculaciones durante los siete primeros meses de 2026.

El siguiente paso de Omoda en España podría estar en la industria. La alianza entre Chery y Ebro contempla incorporar modelos de Omoda y Jaecoo a la producción de la antigua fábrica de Nissan de la Zona Franca de Barcelona. Sin embargo, su entrada en las líneas de montaje continúa pendiente después de varios retrasos. En junio de 2026, Ebro explicó que estaba calibrando y probando las instalaciones con el objetivo de tenerlas preparadas a finales de año. La compañía señaló entonces que correspondería a Chery decidir con qué modelo comenzaría, por lo que todavía no existe una asignación definitiva.

Al margen de este proyecto industrial, Omoda ya dispone de una estructura propia de posventa en España, con un almacén central de recambios en Azuqueca de Henares, Guadalajara. La garantía comercial es de siete años o 150.000 kilómetros, u ocho años o 160.000 kilómetros, dependiendo del modelo. Las baterías de los vehículos híbridos y eléctricos cuentan con una cobertura específica de ocho años, sujeta a las condiciones establecidas por el fabricante.

¿Qué coches vende Omoda en España?

La gama española de Omoda está compuesta actualmente por tres modelos, todos ellos con carrocería SUV y cambio automático.

Omoda 5 : es el modelo de acceso y el más vendido de la marca. Este SUV de 4,4 metros está disponible con un motor de gasolina de 147 CV y etiqueta C , un sistema híbrido no enchufable de 224 CV y etiqueta Eco y una versión eléctrica de 211 CV y etiqueta 0 Emisiones . El eléctrico utiliza una batería de 61 kWh, homologa 430 kilómetros de autonomía WLTP y admite cargas rápidas de hasta 130 kW. La gama se divide entre los acabados Comfort o Pure, dependiendo de la motorización, y Premium.

es el modelo de acceso y el más vendido de la marca. Este SUV de 4,4 metros está disponible con un motor de gasolina de , un sistema híbrido no enchufable de y una versión eléctrica de . El eléctrico utiliza una batería de 61 kWh, homologa 430 kilómetros de autonomía WLTP y admite cargas rápidas de hasta 130 kW. La gama se divide entre los acabados Comfort o Pure, dependiendo de la motorización, y Premium. Omoda 7: ocupa el escalón intermedio. Mide 4,66 metros y se comercializa exclusivamente como híbrido enchufable. Su sistema SHS desarrolla 279 CV, mueve las ruedas delanteras y permite recorrer 92 kilómetros en modo eléctrico, por lo que obtiene la etiqueta 0 Emisiones. Está disponible con los acabados Pure y Premium.

Omoda 4 / Omoda

Omoda 9: es el modelo más grande, potente y equipado de la firma. Este SUV de 4,77 metros combina un motor de gasolina con tres motores eléctricos para desarrollar 537 CV y 650 Nm. Tiene tracción total, una batería de 34,46 kWh y homologa 145 kilómetros de autonomía eléctrica. Se comercializa únicamente con el acabado Premium.

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La próxima incorporación será el Omoda 4, aunque todavía no forma parte de la gama comercializada. Este SUV de 4,42 metros está previsto para principios de 2027 con una versión híbrida no enchufable de 224 CV y otra eléctrica de 211 CV, para la que la marca anuncia más de 400 kilómetros de autonomía.