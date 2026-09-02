BMW pone al día parte de su gama

BMW Motorrad afronta 2027 con una puesta al día de buena parte de su catálogo. No estamos ante una renovación completa de la gama sino ante uno de esos movimientos que sirven para mantener frescos los modelos, reorganizar paquetes de equipamiento y, de paso, introducir alguna mejora técnica de mayor calado. Las nuevas configuraciones podrán pedirse en los concesionarios de la marca a partir de agosto de 2026 y afectan desde las F 900 hasta las exclusivas M, pasando por las R 1300 y las viajeras K 1600.

La novedad más interesante la encontramos en la BMW M 1000 RR. La deportiva recibe de serie la tercera generación del denominado M Motorsport Frame, un nuevo bastidor con el que BMW ha trabajado especialmente la relación entre rigidez y flexibilidad. La marca anuncia una reducción de peso de aproximadamente 1,3 kilos y unas paredes un 30% más delgadas, además de unas propiedades de flexión claramente mejoradas. El objetivo es conseguir un chasis capaz de ofrecer más agarre y un comportamiento más preciso cuando se rueda al límite, donde unos pocos detalles pueden marcar una gran diferencia.

BMW M 1000 RR / BMW

También cambian las ruedas de la M 1000 RR, que ahora equipa de serie las M Forged Wheels, mientras que las M Carbon Wheels pasan a ofrecerse como alternativa. La reorganización llega igualmente al catálogo de opciones con la desaparición del M Competition Package. En su lugar aparecen los nuevos M Track Package y M Track Package II. El primero reúne la cadena M Endurance, Carbon Package, M Billet Package y las llantas de carbono, mientras que el segundo mantiene los tres primeros elementos pero prescinde de estas últimas.

Esta nueva manera de organizar el equipamiento M se extiende a otros modelos. La M 1000 XR estrena los paquetes M Track y M Track II, ambos con M Laptrigger, Carbon Package y M Billet Package, aunque el primero añade las M Carbon Wheels. La misma fórmula se aplica a la M 1000 R. En ambos casos desaparece también el anterior Competition Package. Una simplificación sobre el papel que permite configurar estas deportivas de altos vuelos de una manera diferente.

BMW S1000 RR / BMW

La S 1000 RR tampoco se queda al margen. La Edition M Sport estrena la combinación Blackstorm Metallic/M Motorsport, acompañada de pantalla ahumada y llantas M Forged Wheels, mientras desaparece la decoración Sport/Bluestone Metallic. El puerto de carga USB pasa a formar parte tanto del Dynamic Package como de la Edition M Sport. Por su parte, el M Package incorpora las llantas forjadas M y deja las de carbono como alternativa. Pequeños movimientos, pero suficientes para actualizar una moto que sigue siendo uno de los escaparates tecnológicos de BMW.

Más discretos son los cambios en las F 900. Tanto la F 900 XR como la F 900 R incorporan la cadena M Endurance dentro del Comfort Package, una solución interesante especialmente para quienes acumulan kilómetros y buscan reducir las necesidades de mantenimiento. En la S 1000 R el Comfort Package añade ahora una toma USB, un detalle sencillo pero práctico en el día a día.

BMW K 1600 GT / BMW

Las nuevas R 1300 también reciben modificaciones. En la deportiva R 1300 RS los soportes para las maletas laterales pasan a poder solicitarse de fábrica también con el acabado Style Performance. En la R 1300 R estos soportes estarán igualmente disponibles como opción de fábrica y se estrena un Touring Package compuesto por los anclajes de las maletas, cierre centralizado y caballete central. Un paquete especialmente lógico para quien quiera explotar la vertiente viajera de la roadster sin tener que recurrir posteriormente al catálogo de accesorios.

El color adquiere mayor protagonismo cuando llegamos a la familia K 1600. BMW apuesta por el Imperial Blue Metallic para el Style Edition II de la K 1600 GT, GTL, Bagger y Grand America. En la GT desaparece el Option 719 Blue Ridge Mountain Metallic y la denominada K 1600 Edition combina asiento negro y amarillo con cinta amarilla en las ruedas. La GTL abandona tanto el Blue Ridge Mountain Metallic como el Exclusive Gravity Blue Metallic y suma un nuevo asiento Option 719 negro y llantas forjadas Option 719. Bagger y Grand America también adoptan el Imperial Blue Metallic y dejan atrás el Ionic Silver Metallic.

BMW R 12 G/S / BMW

La R 12 G/S cierra esta actualización con una nueva imagen para los acabados Option 719 y Option 719 II. El Frozen Brooklyn Grey Metallic toma el relevo del Sandrover Uni Matt, reforzando ese aspecto entre clásico y musculoso que caracteriza a una de las propuestas más singulares de la gama bóxer.

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BMW ha preferido tocar muchas teclas antes que cambiar la partitura completa. Colores, paquetes de equipamiento y pequeños detalles prácticos conviven con una evolución mucho más seria en la M 1000 RR, auténtica protagonista de la actualización 2027. Quizá se eche de menos alguna novedad de mayor calado en los modelos más populares de la gama, especialmente frente al trabajo realizado en la familia M, aunque estas modificaciones permiten a BMW llegar al próximo año con un catálogo más ordenado y posibilidades de configuración renovadas. Y el plato fuerte de novedades 2027 está por llegar.