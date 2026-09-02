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¿Buscas un escúter? Estas son los 10 más vendidos en agosto de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el octavo mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en agostode 2026 en España

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en agostode 2026 en España / Zontes

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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El mercado de la motocicleta y los vehículos ligeros (categoría L) ha concluido el mes de agosto con un destacado crecimiento del 21,3%, alcanzando un volumen total de 22.440 unidades matriculadas. Este impulso confirma la trayectoria ascendente que experimenta el sector en 2026, tras registrar datos positivos en todos los meses del ejercicio.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el octavo mes de 2026 fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Zontes
  3. Yamaha
  4. Sym
  5. Kymco

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En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de agosto:

1.Zontes 125X: 2.095 matriculaciones.

Zontes ZT125 X

Zontes ZT125 X / Zontes

2.Yamaha NMAX 125: 1.062 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

3.Honda PCX 125: 1.042 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

4.Zontes 368 G: 657 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

5.Sym Symphony 125: 558 matriculaciones.

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

6.Yamaha X-Max 125: 378 matriculaciones.

La Yamaha X-MAX 125

Yamaha X-MAX 125 / Yamaha

7.Honda SH 125 Scoopy: 344 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros.

Honda SH 125 Scoopy / Honda

8.Honda ADV 350: 339 matriculaciones.

La Honda ADV 350

Honda ADV 350 / Honda

9.Yamaha RAYZR: 326 matriculaciones.

Yamaha RAYZR

Yamaha RAYZR / Yamaha

10.Honda Forza 125: 318 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

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