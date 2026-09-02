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¿Buscas un escúter? Estas son los 10 más vendidos en agosto de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el octavo mes del año
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El mercado de la motocicleta y los vehículos ligeros (categoría L) ha concluido el mes de agosto con un destacado crecimiento del 21,3%, alcanzando un volumen total de 22.440 unidades matriculadas. Este impulso confirma la trayectoria ascendente que experimenta el sector en 2026, tras registrar datos positivos en todos los meses del ejercicio.
Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el octavo mes de 2026 fueron las siguientes:
- Honda
- Zontes
- Yamaha
- Sym
- Kymco
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de agosto:
1.Zontes 125X: 2.095 matriculaciones.
2.Yamaha NMAX 125: 1.062 matriculaciones.
3.Honda PCX 125: 1.042 matriculaciones.
4.Zontes 368 G: 657 matriculaciones.
5.Sym Symphony 125: 558 matriculaciones.
6.Yamaha X-Max 125: 378 matriculaciones.
7.Honda SH 125 Scoopy: 344 matriculaciones.
8.Honda ADV 350: 339 matriculaciones.
9.Yamaha RAYZR: 326 matriculaciones.
10.Honda Forza 125: 318 matriculaciones.
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