¿Buscas un escúter? Estas son los 10 más vendidos en agosto de 2026 en España

El mercado de la motocicleta y los vehículos ligeros (categoría L) ha concluido el mes de agosto con un destacado crecimiento del 21,3%, alcanzando un volumen total de 22.440 unidades matriculadas. Este impulso confirma la trayectoria ascendente que experimenta el sector en 2026, tras registrar datos positivos en todos los meses del ejercicio.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el octavo mes de 2026 fueron las siguientes:

Honda Zontes Yamaha Sym Kymco

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de agosto:

1.Zontes 125X: 2.095 matriculaciones.

Zontes ZT125 X / Zontes

2.Yamaha NMAX 125: 1.062 matriculaciones.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

3.Honda PCX 125: 1.042 matriculaciones.

Honda PCX125 / Honda

4.Zontes 368 G: 657 matriculaciones.

Zontes 368 G / Zontes

5.Sym Symphony 125: 558 matriculaciones.

SYM Symphony 125 / SYM

6.Yamaha X-Max 125: 378 matriculaciones.

Yamaha X-MAX 125 / Yamaha

7.Honda SH 125 Scoopy: 344 matriculaciones.

Honda SH 125 Scoopy / Honda

8.Honda ADV 350: 339 matriculaciones.

Honda ADV 350 / Honda

9.Yamaha RAYZR: 326 matriculaciones.

Yamaha RAYZR / Yamaha

10.Honda Forza 125: 318 matriculaciones.