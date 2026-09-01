Tesla 'demuestra' que utilizar su conducción asistida en Europa es seguro

Tesla quiere extender por Europa FSD (Supervised), su sistema de conducción asistida más avanzado, capaz de encargarse de buena parte de las tareas de conducción pero sin convertir al coche en autónomo, ya que el conductor sigue siendo responsable último de todo y, por tanto, debe permanecer atento y estar preparado para intervenir en cualquier momento. FSD corresponde a Full Self-Driving, literalmente conducción autónoma completa, pero el sistema que Tesla comercializa en Europa lleva expresamente el apellido Supervised. Es decir, supervisado. Puede realizar numerosas acciones por sí mismo, pero las funciones actualmente disponibles requieren vigilancia activa del conductor y no convierten al vehículo en autónomo, algo que la propia Tesla recuerda en la documentación que acompaña a la publicación de estos datos.

Ahora, la compañía ha decidido publicar parte de los datos de seguridad con los que pretende convencer a los reguladores europeos de que permitan ampliar su utilización. El sistema ya está aprobado, según Tesla, en Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Estonia y Lituania, donde lo utilizan más de 70.000 propietarios. Países Bajos fue el primero en autorizarlo, el pasado mes de abril, una homologación que abrió la puerta a que otros países europeos pudieran reconocerla a nivel nacional.

Pruebas del sistema FSD de Tesla / Tesla

Entre todos recorren actualmente más de un millón de kilómetros diarios con FSD Supervised activo. En los últimos cinco meses, esos vehículos habrían acumulado 102 millones de kilómetros en carreteras públicas europeas. Con ello, Tesla quiere demostrar que utilizar su FSD Supervised supone una probabilidad de accidente 4,1 veces menor que conducir manualmente uno de sus vehículos.

La publicación llega en un momento clave para la expansión del sistema. Tesla adaptó FSD Supervised a la normativa europea, aunque tuvo que pedir algunas excepciones para determinadas funciones. Para justificarlas presentó distintas pruebas de seguridad a las autoridades. Parte de esos datos, compartidos con los países de la UE en abril de 2026 tras la aprobación en Países Bajos, son los que ahora ha decidido hacer públicos.

Entre los argumentos utilizados aparece una muestra mucho más amplia correspondiente a 2025. Tesla asegura haber analizado 3.000 millones de kilómetros y concluye que FSD Supervised reduce los accidentes graves frente a la conducción manual de sus vehículos en todos los tipos de vías estudiados. Según sus cifras, la reducción alcanza el 45% en autopistas, el 69% en vías arteriales, el 50% en ciudad y el 40% en calles o carreteras locales.

La compañía también ha estudiado situaciones que pueden anticipar un posible accidente. Afirma que las activaciones del frenado automático de emergencia (AEB) disminuyen hasta un 84% y que las frenadas bruscas pueden reducirse hasta un 81% frente a la conducción manual en autopistas y vías urbanas.

Todavía más llamativas son las cifras relacionadas con los cambios de carril. Tras analizar 377 millones de maniobras, Tesla asegura que el sistema reduce un 99% las colisiones leves durante los cambios de carril en autopista y un 93% cuando estas maniobras se realizan fuera de ella. También sostiene que los eventos relacionados con la fatiga del conductor en autopista disminuyen un 67% y que FSD Supervised circula a la misma velocidad o por debajo del tráfico que le rodea durante el 98% del tiempo.

1,6 millones de kilómetros sin accidentes

Los coches utilizados por los ingenieros de Tesla aportan otra parte importante del expediente. Esos 1,6 millones de kilómetros ya formaron parte del proceso de homologación del sistema en Países Bajos. Según la compañía, los vehículos de pruebas completaron esa distancia sin sufrir ninguna colisión grave o leve cuya responsabilidad les fuera atribuible.

Pantalla de visualización del FSD / Tesla

El proceso también ha incluido más de 230.000 pruebas en diferentes escenarios, realizadas en distintos países y bajo condiciones variadas. Tesla cifra en aproximadamente un 98% la tasa de éxito obtenida y asegura que ese porcentaje se mantiene de manera similar con lluvia, niebla, durante el día y por la noche.

España sigue esperando

La expansión, sin embargo, está avanzando más despacio de lo que Tesla esperaba hace unos meses. Tras conseguir la primera aprobación en Países Bajos en abril, la compañía llegó a prever una posible autorización para toda la Unión Europea durante el verano, algo que finalmente no se ha producido.

España tampoco parte de cero. Tesla lleva meses probando FSD Supervised en carreteras españolas, junto con otros países de la Unión Europea, e incluso ha realizado demostraciones en las que usuarios podían comprobar su funcionamiento desde el asiento del acompañante.

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El siguiente momento importante podría producirse el 6 de octubre de 2026, fecha en la que Tesla sitúa una posible votación para una aprobación más amplia del sistema dentro de la Unión Europea. De momento, FSD Supervised continúa limitado a los cinco países mencionados por la compañía y España no se encuentra entre ellos. Tesla no ha comunicado cuándo podría activarse finalmente en nuestro país.