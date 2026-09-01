El proyecto europeo BERTHA desarrolla un modelo para humanizar la conducción autónoma

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) coordina el proyecto europeo BERTHA, una iniciativa en la que participan 14 socios de 6 países con el fin de avanzar en la Movilidad Cooperativa, Conectada y Automatizada (CCAM).

El proyecto ha desarrollado un modelo de comportamiento de conductores (Driver Behaviour Model o DBM) concebido para que los vehículos autónomos operen de manera más humana, previsible y adaptada al entorno social de la carretera.

Los cuatro módulos del modelo DBM

El sistema desarrollado se articula en cuatro componentes de software interconectados y evaluados mediante simulación y pruebas reales:

Percepción: Genera un mapeo de atención de 360° en tiempo real dentro del entorno de simulación CARLA. Emplea aprendizaje automático para replicar la mirada y la distribución de la atención humana en escenarios de tráfico complejos.

Genera un mapeo de atención de 360° en tiempo real dentro del entorno de simulación CARLA. Emplea aprendizaje automático para y la distribución de la atención humana en escenarios de tráfico complejos. Cognición: Modelado a partir del marco teórico COSMODRIVE, integra dos submódulos de Evaluación de Riesgos y Toma de Decisiones que determinan la maniobra adecuada según el nivel de riesgo percibido y aceptado.

Modelado a partir del marco teórico COSMODRIVE, integra dos submódulos de Evaluación de Riesgos y Toma de Decisiones que según el nivel de riesgo percibido y aceptado. Módulo Afectivo: Utiliza Redes Bayesianas y datos fisiológicos y demográficos para predecir estados mentales como el estrés , la fatiga o la somnolencia , permitiendo al vehículo adaptar su respuesta a la condición emocional del conductor.

Utiliza Redes Bayesianas y datos fisiológicos y demográficos para predecir estados mentales como el , la o la , permitiendo al vehículo adaptar su respuesta a la condición emocional del conductor. Control Motor: Ofrece un enfoque probabilístico que capta la variabilidad de los estilos de conducción humanos (desde perfiles cautelosos hasta agresivos o asertivos) y los traduce en respuestas acordes al contexto.

Validación en el entorno real

La metodología del proyecto incluye una fase de validación basada en Pruebas Operativas en Campo (FOT, por sus siglas en inglés) para garantizar la solidez de los módulos en condiciones de conducción reales antes de su integración regulatoria e industrial.

Según Helios De Rosario-Martínez, investigador del IBV, el lanzamiento de estos cuatro componentes supone la base para implementar un recurso modular y escalable para la investigación del comportamiento humano al volante.

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Por su parte, Andrés Soler Valero, coordinador de BERTHA e investigador del IBV, señala que este modelo modular permite a los fabricantes iterar con mayor rapidez, reduciendo el coste y la complejidad en el desarrollo de los futuros Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) y respaldando la estrategia de la Unión Europea para una movilidad más segura e inclusiva.