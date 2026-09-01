Changan Deepal S05 gana agosto y arranca la votación de septiembre con GWM Ora 5, Hyundai Ioniq 3 y Kia Seltos

El Changan Deepal S05 se ha convertido en el ganador de la votación de agosto del Premio Coche del Año de los Lectores. El SUV eléctrico con el que Changan ha iniciado su desembarco en España se impuso al Skoda Peaq, nuevo buque insignia eléctrico de siete plazas de la firma checa, y al renovado Toyota Yaris Cross, una de las referencias entre los SUV híbridos urbanos.

Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Septiembre

El Deepal S05 representa una de esas nuevas propuestas que están ampliando rápidamente la oferta eléctrica disponible en nuestro mercado. Con 4,62 metros de longitud, combina un formato SUV de tamaño medio con un interior muy tecnológico y una elevada capacidad de carga, gracias a sus 494 litros de maletero trasero y un enorme compartimento delantero de 159 litros.

Su batería LFP de 68,8 kWh permite alcanzar hasta 485 kilómetros de autonomía WLTP en la versión de tracción trasera, mientras que la carga rápida puede recuperar más de 240 kilómetros de autonomía en 15 minutos. A ello suma una pantalla central de 15,4 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, cámaras de visión 540 grados y asistentes de conducción de nivel 2.

Con esta victoria, el Changan Deepal S05 se convierte en el octavo ganador mensual de la edición 2026 y toma el relevo del Zeekr 7GT en el palmarés del año.

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GWM Ora 5, Hyundai Ioniq 3 y Kia Seltos se disputan ahora el voto del público este mes.

GWM Ora 5

El GWM Ora 5 es el modelo elegido por Great Wall Motor para iniciar su actividad comercial en España. Se trata de un SUV compacto de 4,47 metros que destaca especialmente por ofrecer tres tipos de propulsión dentro de una misma gama: gasolina, híbrida y completamente eléctrica. La versión de gasolina desarrolla 160 CV, mientras que el híbrido alcanza 223 CV, obtiene la etiqueta ECO y homologa un consumo de 5,1 l/100 km. Por su parte, el ORA 5 eléctrico ofrece 204 CV, batería de 58 kWh y hasta 435 kilómetros de autonomía WLTP. A ello suma un maletero de más de 420 litros, pantalla central de 14,6 pulgadas, cámara de visión 360 grados y más de 20 asistentes a la conducción.

GWM Ora 5 / GWM

Hyundai Ioniq 3

El Hyundai IONIQ 3 lleva la familia eléctrica de la marca a un formato más compacto. Con solo 4,15 metros de longitud, se aleja deliberadamente de la habitual silueta SUV para adoptar una carrocería que Hyundai denomina Aero Hatch, con líneas deportivas y un trabajo aerodinámico especialmente cuidado. Se ofrecerá con dos baterías, de 42,2 y 61 kWh, con autonomías previstas de más de 344 y 496 kilómetros WLTP, respectivamente. La carga rápida permite pasar del 10 al 80 % en unos 30 minutos y su motor ofrece hasta 147 CV. Pese a sus dimensiones exteriores, dispone de cinco plazas y 441 litros de capacidad de carga contando el compartimento adicional bajo el piso. El IONIQ 3 también estrena en Europa el sistema multimedia Pleos Connect, basado en Android Automotive, y puede incorporar tecnologías como Plug & Charge, llave digital, alimentación de dispositivos externos mediante V2L y algunos de los asistentes a la conducción más avanzados de Hyundai.

Hyudani Ioniq 3 / Hyundai

Kia Seltos

El Kia Seltos llega por primera vez a Europa después de convertirse en uno de los modelos de mayor éxito de la marca en otros mercados. Su segunda generación entra directamente en el competitivo segmento de los C-SUV, con 4,43 metros de longitud y un planteamiento que busca combinar espacio familiar, tecnología y unas dimensiones todavía manejables. El interior da un importante salto tecnológico con dos pantallas de 12,3 pulgadas, una tercera pantalla de 5,3 pulgadas para la climatización, actualizaciones remotas y funciones de inteligencia artificial. El espacio también juega un papel importante, especialmente gracias a un maletero de 536 litros. La gama europea contempla un motor gasolina 1.6 T-GDI de 180 CV y una variante híbrida de 154 CV, que además introduce novedades como el sistema de tracción total e-AWD y la tecnología V2L para alimentar dispositivos externos. De esta forma, Kia apuesta por mantener distintas soluciones mecánicas para un modelo destinado a ocupar un lugar estratégico dentro de su gama SUV.

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Kia Seltos / Kia

Tres propuestas muy diferentes —un SUV multienergía, un compacto eléctrico de nueva generación y un SUV familiar con motores gasolina e híbridos— protagonizan la votación de septiembre del Premio Coche del Año de los Lectores. La decisión vuelve a estar en manos del público.