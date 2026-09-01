El Lexus NX 2027 gana autonomía y mejora su fórmula híbrida

Lexus ha sometido al NX a una actualización de mitad de ciclo que va mucho más allá de los retoques estéticos. El mayor cambio en el SUV llega a en el apartado de las motorizaciones, al estrenar la sexta generación de la tecnología híbrida de la marca, con un NX 450h+ híbrido enchufable de 307 CV (226 kW), una batería que crece hasta 23 kWh y más de 100 km de autonomía eléctrica. También incorpora por primera vez en un híbrido enchufable de Lexus la posibilidad de recurrir a carga rápida en corriente continua de serie.

La gama mantiene dos propuestas electrificadas. En el NX 450h+, la nueva batería aumenta su capacidad un 30% respecto a la anterior, mientras que la potencia conjunta crece un 8%. La aceleración de 0 a 100 km/h del PHEV queda en 6,1 segundos y la capacidad de remolque alcanza los 1.500 kg. En corriente continua, la marca anuncia una recarga del 10 al 80% en 30 minutos, aunque no especifica la potencia máxima que admite el sistema.

Nuevo Lexus NX 2027 / LOIC KERNEN

El NX 350h, híbrido no enchufable, conserva una potencia conjunta de 199 CV (146 kW). La revisión de su batería permite reducir el peso de 32,7 a 23,5 kg y, de acuerdo con los datos provisionales, acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos con tracción total y en 7,7 segundos con tracción delantera. Su capacidad de remolque también aumenta hasta 1.500 kg.

Los dos sistemas híbridos comparten una nueva disposición que reúne la unidad de control de potencia y la transmisión en un conjunto más compacto, lo que supone un reducción del peso de 10 kg y 10 cm de altura, lo que ayuda a situar más abajo el centro de gravedad. El inversor recurre además a semiconductores de carburo de silicio para reducir las pérdidas eléctricas.

Nuevo Lexus NX 2027 / LOIC KERNEN

La actualización también alcanza al chasis. La rigidez del suelo aumenta alrededor de un 25% y la de la zona de las torretas delanteras, cerca de un 30%. La dirección adopta una cremallera variable, se revisa la asistencia eléctrica y aparecen nuevos amortiguadores con válvula de muy baja velocidad. Lexus también ha rebajado la posición de conducción, ha reducido 10 mm el diámetro del volante y ha modificado el pedal del acelerador.

Por primera vez en un nuevo modelo de Lexus, parte de la puesta a punto del coche se ha completado en Nürburgring, con ajustes orientados específicamente a las carreteras europeas. La marca asegura además haber reducido aproximadamente un 20% el ruido procedente del motor y de la carretera, lo que mejora el refinamiento y el control del coche.

Un habitáculo más digital y menos recargado

Por fuera, el NX conserva sus proporciones generales, pero estrena parrilla, grupos ópticos MultiLED y una nueva firma luminosa trasera con el nombre de Lexus iluminado, que nos recuerda al RX. La longitud aumenta 30 mm, hasta 4.690 mm, mientras que la anchura se mantiene en 1.865 mm, la altura en 1.660 mm y la batalla en 2.690 mm.

Nuevo Lexus NX 2027 / LOIC KERNEN

El cambio interior es mucho más profundo. El cuadro digital de 12,3 pulgadas y la pantalla táctil de 14 pulgadas quedan alineados a la misma altura, mientras que el nuevo Multimedia System Lexus Advanced multiplica por cuatro la velocidad de procesamiento y dispone de 256 GB de memoria. También aparece Lexus Invisible Tech, una franja con mandos ocultos que se iluminan cuando el usuario aproxima la mano. Otra novedad es Lexus Sensory Concierge, disponible según acabado en Luxury y F Sport, que coordina iluminación, climatización, sonido y fragancias. Ofrece tres ambientes predefinidos y 50 tonalidades de iluminación. La gama se articula en los acabados Business, Executive, Luxury y F SPORT.

El Lexus Safety System+ de cuarta generación será de serie en toda la gama. Según los datos de la marca, amplía un 115% el ángulo de visión horizontal y un 170% la distancia de detección. Entre sus funciones figuran un sistema precolisión revisado, control de crucero adaptativo conectado con la navegación, mejoras en el mantenimiento de carril y un sistema capaz de detener el vehículo si detecta que el conductor no puede continuar.

Maletero del nuevo Lexus NX 2027 / LOIC KERNEN

La conectividad incorpora la nueva llave digital Smart Digital Key+, servicios remotos y dos paquetes adicionales, Connect & Drive y Connect & Secure, con funciones que pueden depender del acabado o requerir suscripción. Entre ellas se encuentran el grabador de conducción, el inmovilizador remoto y el asistente de robo del vehículo.

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