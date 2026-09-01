Los híbridos dominan el mercado y los diésel caen al final de la tabla: así se reparten las ventas de coches en agosto

El mes de agosto confirma la tendencia positiva y estable del mercado de turismos a lo largo de este año. El mercado español creció un 11,8% en agosto, hasta 68.544 matriculaciones, y acumula 818.201 unidades entre enero y agosto, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025. Toyota volvió a liderar las ventas tanto en agosto como en el acumulado del año, mientras que Volkswagen y Kia completan el podio en el ranking mensual.

El crecimiento, no obstante, no se limita a los turismos. Todas las grandes categorías de vehículos comerciales e industriales aumentaron sus matriculaciones en agosto. Las furgonetas y pick-up sumaron 5.657 unidades (+3,3%), los furgones y camiones ligeros, 5.632 unidades (+8,7%); los vehículos industriales, 1.917 unidades (+14,6%) y los autobuses, 103 unidades (+19,8%).

Volviendo a los turismos, crecen todos los canales de venta y las alquiladoras ya ostentan el primer puesto en el acumulado del año, después de cierre de agosto, un mes en el que han duplicado y triplicado la actividad del canal particular y el de empresa, creciendo un 32% en comparación con el mismo mes de 2025.

Los híbridos lideran, los eléctricos crecen

Es en el reparto de ventas según el motor del coche donde se ve el cambio de mercado que viene registrándose desde principios de año. Las tecnologías electrificadas suman el 74,8% de las matriculaciones de turismos en agosto y los híbridos convencionales son los que soportan el peso, con 32.302 unidades vendidas en el mes y 386.579 matriculaciones en el año.

Sin embargo, la tecnología que más crece es la de los coches 100% eléctricos, con 9.199 unidades vendidas en agosto (+30,9%) y una suma de 83.123 coches en 2026 (+34,2%). Los híbridos y los eléctricos son los favoritos del canal particular, a diferencia, por ejemplo, del canal de renting, que sigue apostando por turismos diésel.

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Es este tipo de motor el que cae en picado al final de la tabla, por detrás incluso del GNC/GLP: han sido 1.843 coches diésel los matriculados en agosto, una caída del -43,5% respecto a 2025 y una cuota del 2,7% del mercado. En el acumulado anual registran 28.513 unidades, una bajada del 33,5%. Los gasolina caen más ligeramente, quizás gracias a los modelos microhibridados, con una cuota del 18% tras haber vendido 12.587 unidades (-12,8%) en agosto y un acumulado anual de 188.195 matriculaciones (-18,5%).