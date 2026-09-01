El escúter chino ya juega para ganar

Hasta hace muy poco, las listas españolas de matriculaciones de escúteres eran un territorio bastante previsible. Honda y Yamaha se repartían buena parte de las primeras posiciones mientras fabricantes como SYM o Kymco buscaban su espacio. Las marcas chinas estaban presentes, pero todavía podían considerarse actores secundarios.

Pero esa fotografía está cambiando a una velocidad considerable. Los datos de matriculaciones de agosto publicados por ANESDOR vuelven a colocar al Zontes X 125 como el escúter más vendido de España, con 2.095 unidades. Muy por detrás aparecen esta vez el Yamaha NMAX 125, con 1.062 matriculaciones, y el Honda PCX 125, con 1.042. El Zontes prácticamente ha vendido tantas unidades como sus dos grandes rivales japoneses juntos.

No estamos además ante un resultado aislado. Después de liderar junio y julio, agosto supone el tercer mes consecutivo en el que el recién llegado X 125 se sitúa por delante de los dos grandes referentes del mercado español de 125 cc.

La pregunta empieza a cambiar. Ya no es si las marcas chinas pueden competir con las japonesas, sino hasta dónde pueden llegar.

Zontes 125V / Zontes

Zontes también supera a Honda como marca

Existe otro dato todavía más revelador. En agosto, Zontes matriculó 3.142 escúteres en España, frente a los 2.963 de Honda y los 2.014 de Yamaha. Es decir, durante este último mes Zontes ha sido directamente la marca de escúteres número uno del mercado español. Y no por unas pocas unidades: sus ventas crecieron nada menos que un 294,7% respecto a agosto de 2025.

El acumulado del año todavía coloca las cosas en su sitio. Honda conserva cómodamente el liderazgo con 26.160 escúteres, seguida por Yamaha con 17.535 y Zontes con 16.817. Pero entre estas dos últimas apenas quedan 718 unidades de diferencia. Traducido: si mantiene este ritmo, Zontes tiene perfectamente a su alcance convertirse en la segunda marca de scooters de España antes de finalizar el año.

Y tampoco puede hablarse de un éxito sustentado únicamente sobre el X 125. El Zontes 368G suma ya 6.826 matriculaciones y ocupa la tercera posición absoluta del mercado de scooters en 2026, solamente por detrás del NMAX 125, con 9.126 unidades, y del PCX 125, con 7.962. El X 125, pese a haberse incorporado más tarde, alcanza ya las 6.083 unidades y ocupa la cuarta plaza. Zontes tiene por tanto dos modelos entre los cuatro scooters más vendidos de España.

Zontes 368G / Zontes

El terreno perfecto para esta ofensiva

El fenómeno coincide además con un mercado especialmente favorable. Durante agosto se matricularon 13.003 escúteres, un 32,6% más que hace un año. El acumulado alcanza ya las 105.342 unidades, un 18,5% más, hasta el punto de que el escúter representa exactamente el 50% de todas las matriculaciones de vehículos de categoría L realizadas en España este año.

Dentro del propio escúter, el crecimiento se concentra precisamente donde compite el X 125. Los modelos comprendidos entre 51 y 125 cc matricularon 10.156 unidades solamente en agosto, un espectacular 38,1% más, y representan el 78,1% de las ventas mensuales de escúteres. En el acumulado ya suman 76.651 unidades.

ANESDOR relaciona precisamente este crecimiento con la movilidad urbana y con la búsqueda de soluciones ágiles y económicas para los desplazamientos cotidianos. El conjunto del mercado español alcanzó las 22.440 matriculaciones en agosto, un 21,3% más, mientras que en los ocho primeros meses del año suma 210.663 unidades, un 21,2% por encima de 2025.

El precio ya no lo explica todo

El precio sigue siendo una de las armas fundamentales de los fabricantes chinos. Sería absurdo ignorarlo. Pero explicar únicamente por ahí lo que está sucediendo empieza a resultar demasiado simplista.

Zontes ofrece diseños llamativos, motores competitivos, mucho equipamiento de serie y una percepción tecnológica que encaja perfectamente con un comprador que compara una lista de prestaciones antes de fijarse en el país que aparece en la placa del fabricante. Y aquí aparece posiblemente la transformación más importante.

Durante décadas, Honda y Yamaha han disfrutado de una ventaja enorme basada en reputación, fiabilidad, red comercial, servicio posventa y valor residual. Continúan teniendo esos argumentos y siguen dominando el acumulado anual.

Pero una parte del nuevo usuario urbano tiene una vinculación mucho menor con las marcas tradicionales. Busca precio, diseño, conectividad, prestaciones y financiación. Y si el producto chino cumple esas expectativas, parece cada vez menos preocupado por que el logotipo del frontal no sea japonés.

SYM ADXTG 400 / Roger Rovira

De alternativa a protagonista

La dimensión del fenómeno aparece todavía más clara cuando abandonamos exclusivamente el escúter. En agosto Zontes fue también la segunda marca absoluta del mercado español de motos y vehículos ligeros, con 3.532 matriculaciones, solamente por detrás de Honda, con 4.021, y por delante de Yamaha, que registró 2.922. En el acumulado de 2026 Zontes alcanza ya las 22.523 unidades y crece un 74,5%.

Hace unos años hablábamos de las marcas chinas preguntándonos cuándo alcanzarían a los fabricantes tradicionales. Probablemente esa pregunta se ha quedado vieja.

Ahora toca preguntarse cuánto mercado están dispuestos a cederles Honda, Yamaha y el resto antes de reaccionar. Porque vender barato puede conseguir clientes durante unos meses; poner dos modelos entre los cuatro escúteres más vendidos del país y superar a Honda como marca durante un mes empieza a ser otra cosa.

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Y la verdadera prueba llegará después: red comercial, disponibilidad de recambios, servicio posventa y valor de reventa. Si los importadores de las marchas chinas consiguen consolidar también esos cuatro pilares, el cambio que estamos viendo en las listas de matriculaciones dejará de ser coyuntural para convertirse en estructural.