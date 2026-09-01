Los 10 coches más vendidos en agosto de 2026 en España

El mes de agosto confirma la tendencia positiva y estable del mercado de turismos a lo largo de este año. El mercado español creció un 11,8% en agosto, hasta 68.544 matriculaciones, y acumula 818.201 unidades entre enero y agosto, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025.

A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Kia. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de agosto han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

En el mes de agosto, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 2.037 matriculaciones.

2.Toyota Corolla

Toyota Corolla / Toyota

En segundo lugar durante el mes de agosto se encuentra el Toyota Corolla, con 1.762 matriculaciones.

3.Toyota Yaris

Toyota Yaris / Toyota

Cerrando el podio se encuentra el Toyota Yaris, con 1.705 matriculaciones.

4.Seat Ibiza

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 1.530 matriculaciones.

5.Seat Arona

Seat Arona / Seat

En quinto lugar, el Seat Arona obtuvo 1.330 matriculaciones.

6.MG ZS

MG ZS / MG

En la sexta plaza, el MG ZS tuvo 1.319 matriculaciones.

7.Toyota C-HR

Toyota C-HR / Toyota

En la séptima plaza, el Toyota C-HR tuvo 1.244 matriculaciones.

8.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson / Archivo

El Hyundai Tucson, en octavo lugar, tuvo 1.167 matriculaciones.

9.BYD Atto 2

BYD Atto 2 DM-i / BYD

En la novena plaza, el BYD Atto 2 tuvo 1.157 matriculaciones.

10.Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross / Toyota

El Toyota Yaris Cross, con 1.134 matriculaciones, ocupa la última plaza.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en agosto fueron:

Kia EV3 BYD Atto 2 Leapmotor B10

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en agosto fueron los siguientes:

BYD Atto 2 BYD Seal U Geely Starray EM-I

Híbridos no enchufables

En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en agosto fueron los siguientes: