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Los 10 coches más vendidos en agosto de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el octavo mes del año
El mes de agosto confirma la tendencia positiva y estable del mercado de turismos a lo largo de este año. El mercado español creció un 11,8% en agosto, hasta 68.544 matriculaciones, y acumula 818.201 unidades entre enero y agosto, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025.
A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Kia. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de agosto han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
En el mes de agosto, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 2.037 matriculaciones.
2.Toyota Corolla
En segundo lugar durante el mes de agosto se encuentra el Toyota Corolla, con 1.762 matriculaciones.
3.Toyota Yaris
Cerrando el podio se encuentra el Toyota Yaris, con 1.705 matriculaciones.
4.Seat Ibiza
El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 1.530 matriculaciones.
5.Seat Arona
En quinto lugar, el Seat Arona obtuvo 1.330 matriculaciones.
6.MG ZS
En la sexta plaza, el MG ZS tuvo 1.319 matriculaciones.
7.Toyota C-HR
En la séptima plaza, el Toyota C-HR tuvo 1.244 matriculaciones.
8.Hyundai Tucson
El Hyundai Tucson, en octavo lugar, tuvo 1.167 matriculaciones.
9.BYD Atto 2
En la novena plaza, el BYD Atto 2 tuvo 1.157 matriculaciones.
10.Toyota Yaris Cross
El Toyota Yaris Cross, con 1.134 matriculaciones, ocupa la última plaza.
Vehículos eléctricos
En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en agosto fueron:
- Kia EV3
- BYD Atto 2
- Leapmotor B10
Híbridos enchufables
En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en agosto fueron los siguientes:
- BYD Atto 2
- BYD Seal U
- Geely Starray EM-I
Híbridos no enchufables
En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en agosto fueron los siguientes:
- Toyota Corolla
- Toyota Yaris
- Toyota Yaris Cross
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