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Los 10 coches más vendidos en agosto de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el octavo mes del año

Los 10 coches más vendidos en agosto de 2026 en España

Los 10 coches más vendidos en agosto de 2026 en España / Dacia

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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El mes de agosto confirma la tendencia positiva y estable del mercado de turismos a lo largo de este año. El mercado español creció un 11,8% en agosto, hasta 68.544 matriculaciones, y acumula 818.201 unidades entre enero y agosto, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025.

A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Kia. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de agosto han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

En el mes de agosto, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 2.037 matriculaciones.

2.Toyota Corolla

El Toyota Corolla es el séptimo coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.708 unidades matriculadas. El precio de partida del coche compacto de segmento C, que se ofrece en múltiples carrocerías, es desde 25.950 euros.

Toyota Corolla / Toyota

En segundo lugar durante el mes de agosto se encuentra el Toyota Corolla, con 1.762 matriculaciones.

3.Toyota Yaris

YARIS

Toyota Yaris / Toyota

Cerrando el podio se encuentra el Toyota Yaris, con 1.705 matriculaciones.

4.Seat Ibiza

El Seat Ibiza es el cuarto turismo más vendido en España durante octubre con 1.813 matriculaciones. Este coche del segmento B tiene un precio de partida desde unos 14.990 euros.

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 1.530 matriculaciones.

5.Seat Arona

Nuevo Seat Arona: Diseñado y fabricado en Barcelona y desde 17.920 euros

Seat Arona / Seat

En quinto lugar, el Seat Arona obtuvo 1.330 matriculaciones.

6.MG ZS

El MG ZS

MG ZS / MG

En la sexta plaza, el MG ZS tuvo 1.319 matriculaciones.

7.Toyota C-HR

El nuevo Toyota C-HR+ llega con dos versiones.

Toyota C-HR / Toyota

En la séptima plaza, el Toyota C-HR tuvo 1.244 matriculaciones.

8.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 20 Aniversario Neomotor

Hyundai Tucson / Archivo

El Hyundai Tucson, en octavo lugar, tuvo 1.167 matriculaciones.

9.BYD Atto 2

BYD Atto 2 DM-i

BYD Atto 2 DM-i / BYD

En la novena plaza, el BYD Atto 2 tuvo 1.157 matriculaciones.

10.Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross / Toyota

El Toyota Yaris Cross, con 1.134 matriculaciones, ocupa la última plaza.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en agosto fueron:

  1. Kia EV3
  2. BYD Atto 2
  3. Leapmotor B10

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en agosto fueron los siguientes:

  1. BYD Atto 2
  2. BYD Seal U
  3. Geely Starray EM-I

Híbridos no enchufables

En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en agosto fueron los siguientes:

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