Stellantis reorganiza su cúpula en Europa con el regreso de Arnaud Belloni y nuevos liderazgos para DS y Jeep

Stellantis ha anunciado una serie de nombramientos dentro de su organización Enlarged Europe, efectivos a partir del 1 de septiembre de 2026, con el objetivo de impulsar la ejecución de su plan estratégico Fastlane 2030.

Los cambios, supervisados por Emanuele Cappellano (COO de la división), buscan reforzar la visión de marketing en Europa, impulsar el crecimiento de la marca Jeep y definir el posicionamiento de firmas como DS Automobiles y Lancia.

El regreso de Arnaud Belloni

Dentro de los movimientos clave de la cúpula, destaca el retorno de Arnaud Belloni a Stellantis. El directivo ha sido designado CEO de las marcas Fiat, Abarth y Lancia, asumiendo de forma paralela la función de Chief Marketing Officer para Europa.

Belloni vuelve al grupo donde ya trabajó durante 16 años dirigiendo la estrategia de marketing de sus marcas italianas y francesas. Procede del Grupo Renault, compañía en la que ejercía como Global Chief Marketing Officer desde noviembre de 2020 y Chief Branding Officer para todas las marcas desde mayo de 2023.

En su nuevo cargo, sucede a Olivier François, quien le prestará apoyo hasta mediados de octubre para garantizar la transición y posteriormente continuará en Stellantis como asesor estratégico.

DS Automobiles, bajo la dirección del máximo responsable de Citroën

En el área de marcas especializadas, Xavier Chardon ha sido nombrado CEO de DS Automobiles, una responsabilidad que desempeñará manteniendo de manera simultánea sus funciones al frente de Citroën. Con esta estructura, el grupo busca aclarar el posicionamiento de DS preservando su identidad distintiva al tiempo que refuerza su integración con Citroën.

Como consecuencia de este esquema, en la división de operaciones comerciales dirigida por Maurizio Zuares, Laurent Diot ha sido nombrado responsable de DS Automobiles en Enlarged Europe manteniendo sus atribuciones en Citroën, con dependencia funcional de Chardon. Asimismo, Gaetano Thorel suma la responsabilidad de Lancia en la región a las que ya ostentaba en Fiat y Abarth, reportando a Belloni.

Xavier Peugeot asume la dirección de Jeep en Europa

Para potenciar la presencia de la firma norteamericana en el mercado europeo, Stellantis ha creado el puesto de Director de la marca Jeep en Europa, nombrando para el cargo a Xavier Peugeot. Este puesto de nueva creación depende directamente del COO de Enlarged Europe y está concebido para dotar a la marca de las herramientas necesarias para responder a las exigencias de los clientes europeos en materia de producto, marketing y ventas.

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Dentro de la estructura comercial, Fabio Catone se mantiene como responsable de Jeep, Ram y Dodge en la región, con dependencia funcional de Peugeot. Por su parte, Roberta Zerbi centrará sus funciones en la Excelencia del Viaje del Cliente y el Desarrollo de la Red dentro de la organización europea.