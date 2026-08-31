La nueva vida de Bultaco comienza con la Rally GT 300

Bultaco vuelve a fabricar motos. Cuatro palabras que hace unos años parecían difíciles de juntar y que en septiembre se convertirán en realidad con las primeras entregas de la Rally GT 300.

La histórica firma española inicia una nueva etapa de la mano de Leonart Motors, compañía barcelonesa con experiencia en el desarrollo y comercialización de motocicletas, mediante un acuerdo que devuelve el logotipo del dedo rampante al depósito de una moto de gasolina. El primer resultado de esta colaboración es una Rally GT 300 que llega con un precio de 3.999 euros y una responsabilidad considerable sobre sus ruedas: demostrar que Bultaco puede encontrar su espacio en el mercado actual sin vivir únicamente de su pasado.

Porque aquel mercado en el que Bultaco escribió buena parte de su historia ya no existe. La marca que fundó Paco Bultó en 1958 regresa a un escenario completamente diferente, donde las firmas chinas han pasado en pocos años de ser observadas con cierto recelo a ocupar un espacio cada vez más importante en los concesionarios españoles. QJ Motor, Voge, Zontes o CFMoto, entre otras, han acelerado su implantación con motos bien equipadas, diseños atractivos y, especialmente, precios muy competitivos. QJ Motor sirve como ejemplo de esta transformación, con una gama cada vez más extensa y una creciente implantación comercial en nuestro mercado.

La histórica firma española inicia una nueva etapa de la mano de Leonart Motors, compañía barcelonesa con experiencia en el desarrollo y comercialización de motocicletas / Bultaco

Precisamente por eso el nuevo proyecto de Bultaco resulta especialmente interesante. Recuperar una marca histórica es relativamente sencillo; conseguir que vuelva a ser relevante resulta bastante más complicado. Leonart y Bultaco parecen tenerlo claro y no han planteado la Rally GT 300 como una reinterpretación de una Sherpa o una Pursang y una Frontera. La intención es recuperar el espíritu de una firma que construyó su reputación haciendo motos diferentes y buscando nuevos caminos, pero trasladándolo a las necesidades del usuario actual.

La Rally GT 300 será la primera pieza de esta estrategia. El modelo ha sido desarrollado conjuntamente con Leonart y durante los últimos meses también ha contado con la participación del equipo Bultaco Racing en su preparación y puesta a punto. El objetivo declarado es conseguir una moto accesible, fiable y divertida de conducir, con personalidad propia y un comportamiento dinámico que pueda identificarse con los valores que históricamente acompañaron a la marca.

El nombre Rally GT tampoco parece elegido por casualidad. En un mercado donde las motos de estética adventure y crossover viven uno de sus mejores momentos, Bultaco entra directamente en una de las categorías que más interés despiertan. No pretende reconstruir el pasado pieza a pieza sino aprovechar una tendencia actual para colocar de nuevo su nombre en la calle. Y hacerlo con una cilindrada de 300 cc permite, además, situarse en una franja accesible tanto por prestaciones como por precio.

En el apartado mecánico encontramos un monocilíndrico de la firma CFMoto de 292 cc, refrigeración líquida y alimentación mediante inyección electrónica EFI / Bultaco

En el apartado mecánico encontramos un monocilíndrico de la firma CFMoto de 292 cc, refrigeración líquida y alimentación mediante inyección electrónica EFI. Entrega 28 CV de potencia —18,5 kW declarados a 9.500 rpm— y un par máximo de 25 Nm, asociado a un cambio de seis velocidades y un embrague multidisco en baño de aceite. Unas cifras que sobre el papel buscan más el equilibrio y la facilidad de conducción que unas prestaciones desmesuradas. Declara además unas emisiones de CO2 de 70 g/km.

La parte ciclo sigue la receta habitual de las trail actuales. El chasis es de tipo perimetral y se combina con una horquilla invertida delante y un monoamortiguador detrás. Las medidas de los neumáticos, 90/90-19 delante y 130/80-17 detrás, dejan clara su orientación polivalente, mientras que la frenada se confía a un disco en cada eje con ABS. Los 150 kilos de peso declarados resultan especialmente interesantes para una moto de estas características y deberían favorecer su facilidad de conducción, especialmente cuando desaparezca el asfalto.

Las cotas también hablan de una trail con ciertas intenciones fuera de carretera. La Rally GT 300 mide 2.160 mm de largo, 820 mm de ancho y 1.370 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1.410 mm. El asiento queda situado a 883 mm del suelo, una cifra que puede condicionar a los usuarios de menor estatura, mientras que los 260 mm de distancia libre al suelo permitirán afrontar pistas con cierta tranquilidad. El depósito de 16 litros, por su parte, debería proporcionar una autonomía interesante para combinar el uso diario con escapadas.

El objetivo declarado es conseguir una moto accesible, fiable y divertida de conducir, con personalidad propia y un comportamiento dinámico / Bultaco

Bultaco tampoco ha querido quedarse atrás en equipamiento, uno de los campos donde precisamente los fabricantes chinos han elevado considerablemente el listón. La Rally GT 300 incorpora un cuadro de instrumentos con conectividad y también una dashcam, un elemento todavía poco habitual que permite registrar imágenes durante nuestros recorridos. A ello se suma la posibilidad de desconectar el ABS, una función especialmente interesante al abandonar el asfalto y circular por pistas, donde disponer de mayor libertad sobre la frenada trasera puede resultar útil.

Los 3.999 euros anunciados dicen bastante sobre la estrategia. Bultaco no vuelve posicionándose como una marca exclusiva que cobre un suplemento por su historia. Al contrario, entra directamente en la batalla del precio donde los fabricantes asiáticos han cambiado las reglas del juego. Durante los últimos años hemos visto cómo marcas como QJ Motor han construido su crecimiento combinando equipamiento, funcionamiento y tarifas difíciles de igualar. Bultaco tendrá que enfrentarse precisamente a ese nuevo usuario que compara mucho más que un logotipo antes de decidir su compra.

La Rally GT 300 incorpora un cuadro de instrumentos con conectividad y también una dashcam, un elemento todavía poco habitual que permite registrar imágenes durante nuestros recorridos / Bultaco

También cambia la manera de llegar hasta él. Las primeras reservas de la Rally GT 300 se canalizan a través de Bultaco.pro, la nueva plataforma digital creada como punto de encuentro de esta etapa. Las primeras unidades están previstas para septiembre de 2026. Más que un lanzamiento aislado, la Rally GT 300 funciona así como avanzadilla de un proyecto que ya contempla nuevas colaboraciones y futuros modelos a partir de 2027.

Leonart juega un papel fundamental en esta operación. Aunque su marca de motocicletas nació en 2004, la compañía hunde sus raíces empresariales en 1986 y acumula experiencia en comercio internacional, desarrollo y comercialización. Esa estructura permite que Bultaco no tenga que comenzar completamente desde cero. La alianza aporta una base industrial y comercial a un nombre cuyo principal activo continúa siendo un reconocimiento que pocas marcas españolas pueden igualar.

La cuestión estará en transformar ese reconocimiento en ventas. Quien recuerde las Bultaco originales encontrará inevitablemente una carga emocional en el depósito de la Rally GT 300, pero el futuro de la compañía dependerá sobre todo de usuarios que posiblemente nunca hayan escuchado el sonido de una Metralla o visto una Pursang cubierta de barro. Para ellos el dedo rampante tendrá que competir en igualdad de condiciones con nombres chinos, japoneses, europeos y taiwaneses que llenan actualmente los concesionarios.

Marc Llorens, responsable de diseño de Leonart Motors, resume bien la filosofía elegida cuando afirma que “Bultaco no se convirtió en una leyenda repitiendo el pasado, sino abriendo nuevos caminos”. Esa idea probablemente sea la parte más importante de este regreso. Intentar reproducir las motos de hace medio siglo habría convertido a Bultaco en un bonito ejercicio de nostalgia. Crear productos contemporáneos puede convertirla nuevamente en una marca.

La nueva vida de Bultaco comienza con la Rally GT 300 / Bultaco

La Rally GT 300 tiene ahora que demostrarlo sobre el asfalto y lejos de él. Por 3.999 euros ofrece argumentos interesantes por cilindrada, peso, equipamiento y una estética alineada con el pujante universo adventure. Falta lo más importante: conducirla para descubrir cómo funcionan juntos esos 28 CV, los 150 kilos y una parte ciclo que sobre el papel promete diversión. También será importante comprobar cómo se articula la red comercial y, especialmente, el servicio posventa, un apartado decisivo frente a unas marcas asiáticas que están creciendo porque, además de vender motos a precios competitivos, cada vez cuentan con estructuras más sólidas en España. Bultaco tiene el nombre y ya tiene su primera moto; ahora necesita volver a hacerse un sitio en la calle y a buen seguro la Rally GT 300 es la punta de lanza de una futura gama Bultaco.

Por cierto, la Bultaco Rally GT 300 se pudo ver por primera vez en público en una carrera organiza por el Moto Club Vilobí (Vilobí d’Onyar, Girona) donde la pusieron a prueba antes de salir al mercado. Ahora esta ligera trail para carnet A2 será también protagonista ya que cuatro unidades seguirán en paralelo el Rally Marruecos, otra dura prueba a superar para demostrar sus prestaciones y durabilidad.