Hot Wheels ha presentado oficialmente la plataforma Challenge Accepted, una iniciativa mundial diseñada para transmitir un mensaje de superación personal a través del mundo del motor. Para dar vida a este proyecto, la compañía ha creado el grupo Class of Legends, reuniendo al cantante Maluma, al futbolista Robert Lewandowski y a la creadora de contenido del motor Alex Hirschi, conocida como Supercar Blondie. El objetivo principal es reflejar cómo la disciplina y la capacidad de afrontar retos pueden llevar a cualquier persona a alcanzar el éxito en su disciplina.

El núcleo de esta colaboración es la serie Global Legends 2026, compuesta por tres réplicas a escala 1:64 co-diseñadas por los propios famosos a partir de sus experiencias vividas. La colección incluye un Toyota Land Cruiser FJ60 que rinde tributo a los orígenes colombianos de Maluma, un Porsche 911 GT1 de 1997 en representación de la mentalidad deportiva de Lewandowski, y un Lamborghini Huracán bautizado como "Lucy" en honor al primer superdeportivo de Supercar Blondie. Las tres piezas ya están disponibles para reserva en la web de Mattel Creations a un precio de 33 euros cada una.

Hot Wheels lanza una colección exclusiva de coches junto a Maluma, Lewandowski y Supercar Blondie / Mattel

Una campaña que va más allá de los coches

Para dar a conocer los detalles de cada modelo, Hot Wheels emitirá durante todo el mes de septiembre una serie de contenidos digitales en sus perfiles oficiales. Esta producción en vídeo mostrará el proceso creativo dentro del estudio de diseño, la pasión por el automóvil de cada uno de los embajadores y los momentos decisivos de sus carreras que les sirvieron de inspiración para personalizar sus respectivos vehículos.

Asimismo, la acción publicitaria cuenta con un importante componente benéfico destinado a las nuevas generaciones. La marca donará 100.000 dólares a El Arte de los Sueños, la organización sin ánimo de lucro fundada por Maluma en Colombia. Esta aportación económica servirá para subvencionar talleres de música, danza y apoyo psicológico a jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Colaboraciones con expertos y eventos de presentación al público

El lanzamiento del proyecto se ha reforzado con una exposición inmersiva abierta a los aficionados en Venice, California, donde se exhibieron reproducciones de los modelos a tamaño real y se presentó la revista impresa Hot Wheels Zine. La iniciativa busca acercar tanto el coleccionismo como la cultura automotriz a nuevos públicos a través de actividades interactivas y material exclusivo.

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Finalmente, la compañía colaborará con la psicóloga clínica Dra. Becky Kennedy dentro del podcast Good Inside. A través de varios episodios temáticos, diversos expertos analizarán cómo las experiencias de juego y el afán de superación en la infancia influyen en la capacidad de resolver problemas al llegar a la edad adulta.