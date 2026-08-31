Exlantix llega para competir en la alta gama: quién fabrica sus coches y qué modelos venderá en España

Dentro de la oleada de firmas chinas que están desembarcando en el mercado español, el gigante Chery Auto ultima el lanzamiento de Exlantix, su propuesta más tecnológica y orientada al segmento premium.

La marca nace como una evolución de Exeed, la división de lujo que Chery creó en 2017 y que ya opera en 22 mercados internacionales. A partir de 2023, el grupo estructuró el proyecto Exlantix para adaptar esa base técnica a las exigencias del conductor europeo, mediante vehículos de representación con un elevado grado de confort, diseño futurista y electrificación avanzada.

Exlantix ET / Exlantix

¿Quién fabrica los coches Exlantix?

Detrás de Exlantix se encuentra Chery Auto, uno de los principales conglomerados de la industria automotriz en China. En España, el grupo matriz ya cuenta con presencia comercial a través de marcas como Omoda y Jaecoo, a las que se añade la llegada de Lepas.

Con Exlantix, la compañía busca escalar hacia el mercado de alta gama. El proyecto aprovecha la ingeniería previa de Exeed pero se apoya en soluciones técnicas de última generación, como una arquitectura eléctrica de 800 V concebida para permitir sistemas de carga ultrarrápida.

Exlantix ES GT / Exlantix

¿Qué coches venderá Exlantix en España?

El inicio de la comercialización de Exlantix en España está previsto para 2027. La gama se centrará inicialmente en modelos del segmento E con sistemas de propulsión 100% eléctricos, a los que se incorporarán más adelante versiones híbridas enchufables:

Exlantix ES: berlina de representación de gran tamaño, caracterizada por una silueta aerodinámica y un amplio equipamiento tecnológico.

berlina de representación de gran tamaño, caracterizada por una silueta aerodinámica y un amplio equipamiento tecnológico. Exlantix ET: SUV de dimensiones generosas enfocado al confort de marcha y al espacio interior, que compartirá la misma plataforma mecánica que la berlina.

SUV de dimensiones generosas enfocado al confort de marcha y al espacio interior, que compartirá la misma plataforma mecánica que la berlina. Exlantix ES GT: versión de corte deportivo y orientada a las altas prestaciones derivada del modelo ES, confirmada como la tercera incorporación al catálogo español.

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La llegada de Exlantix a partir de 2027 completará la estrategia de diversificación de Chery en el mercado nacional, pasando de cubrir los segmentos de mayor volumen a competir directamente en la categoría de vehículos eléctricos de lujo.