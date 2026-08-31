El carnet de coche automático servirá para conducir manuales tras un curso de siete horas

El Ministerio del Interior ha dado a conocer una nueva directiva europea que cambiará las reglas del carné de conducir en España. A partir de su entrada en vigor, bastará con realizar un curso de formación de siete horas para que las personas que superaron el examen práctico con un vehículo automático queden habilitadas para conducir coches de transmisión manual, sin necesidad de repetir la prueba práctica ante la DGT.

El objetivo de este cambio normativo es incentivar la compra de turismos eléctricos e híbridos, cuya tecnología exige la transmisión automática. A pesar del crecimiento del sector, estos modelos están lejos de ser la primera opción en el mercado nacional, donde actualmente menos del 5% de los aspirantes opta por examinarse en automático. Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se destaca que el sistema previo condicionaba la elección de los alumnos por miedo a quedar limitados al cambio automático en el futuro.

Un impulso a la electrificación y la eficiencia en carretera

La Unión Europea prevé que facilitar el examen en automático convertirá a este tipo de vehículos en la puerta de entrada principal a la conducción. Al familiarizarse desde el primer día con esta tecnología, se espera que los nuevos conductores elijan modelos automáticos o electrificados al adquirir su primer coche. Expertos del sector recuerdan además que los automáticos actuales ofrecen mayor eficiencia, menor consumo y un nivel de contaminación inferior al gestionar las marchas de forma óptima.

Por su parte, los organismos de seguridad vial enfatizan que la eliminación de la palanca de cambios aporta ventajas directas en comodidad y seguridad al reducir las distracciones al volante. Con esta medida se busca eliminar la barrera psicológica y técnica que frena el salto definitivo hacia una movilidad más sostenible y adaptada a los estándares europeos.

Plazos de implantación en España

Aunque la directiva ya ha sido aprobada en el ámbito europeo, su aplicación en las carreteras españolas no será inmediata. Los Estados miembros disponen de plazo hasta el 26 de noviembre de 2028 para redactar las leyes de transposición nacionales, fijándose el 26 de noviembre de 2029 como fecha límite para su plena entrada en vigor. Hasta que la ley no aparezca publicada en el BOE y se active el reglamento técnico, las autoescuelas no podrán emitir esta convalidación directa.

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Entretanto, el sector de la formación vial urge a las administraciones a habilitar planes de ayuda económica. Las autoescuelas señalan la necesidad de renovar sus flotas e incorporar un mayor volumen de vehículos híbridos y eléctricos para absorber la demanda de alumnos que optarás por esta nueva vía de acceso al permiso de conducir.