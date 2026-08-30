Los seis perfiles de conductor que explican cómo aparcan los españoles

La forma de aparcar puede revelar más de lo que parece sobre los hábitos de movilidad. Un análisis realizado a partir de datos agregados y anónimos de estacionamientos en España ha identificado seis grandes perfiles de conductor en función de la frecuencia con la que utilizan el coche, los días y los horarios en los que aparcan.

Los resultados muestran que el uso del vehículo suele responder a rutinas bastante definidas. De hecho, solo el 11,51% de los conductores analizados queda fuera de estas categorías al combinar diferentes patrones de movilidad según sus necesidades.

1. El conductor ocasional

Es, con diferencia, el perfil más habitual. Representa el 49,03% de los conductores analizados y engloba a quienes utilizan el coche de manera puntual a lo largo del mes. No siguen una rutina concreta durante la semana y recurren al vehículo en función de sus necesidades.

2. El conductor intensivo

El 25,20% pertenece a este grupo. Son conductores que utilizan el coche con mucha frecuencia y aparcan en diferentes zonas y horarios. Su actividad no se limita a los días laborables, ya que también mantienen un uso elevado del vehículo durante los fines de semana.

3. El conductor que va al trabajo por la mañana

Representa el 7,86% de los usuarios. Su patrón está claramente vinculado a los desplazamientos laborales, utilizan el coche principalmente por las mañanas para acudir al trabajo, sin que se registre un uso especialmente elevado del vehículo fuera de esta rutina.

4. El conductor de ocio en fin de semana

El 3,35% de los conductores concentra sus estacionamientos durante los sábados y domingos. Son usuarios que recurren principalmente al coche para sus planes de ocio y que presentan una actividad mucho menor durante los días laborables.

5. El usuario habitual

Aunque representa solo el 2,55%, este grupo mantiene una utilización bastante constante del vehículo. Sus desplazamientos no están relacionados principalmente con el trabajo y se producen tanto entre semana como durante los fines de semana, con una mayor actividad durante las tardes.

6. El residente nocturno

Es el perfil menos frecuente, con apenas un 0,50% de los usuarios. Se caracteriza por concentrar sus estacionamientos principalmente durante la noche, un patrón que puede estar relacionado con conductores que utilizan el vehículo fundamentalmente para sus desplazamientos y aparcamiento en horario nocturno.

Un 11,51% no encaja en ningún perfil

Además de estos seis grupos, existe un 11,51% de conductores cuyos hábitos no siguen un patrón suficientemente definido como para incluirlos en una de las categorías anteriores. Son usuarios que combinan diferentes comportamientos y modifican su forma de utilizar el coche según sus necesidades.

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La clasificación permite comprobar que el aparcamiento puede servir como un indicador de los hábitos de movilidad. Las horas y los lugares en los que se estaciona un vehículo permiten detectar rutinas relacionadas con el trabajo, el ocio o la vida cotidiana y ayudan a entender cómo se mueve la población por las ciudades.