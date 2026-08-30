Seis de cada diez coches de segunda mano vendidos en España superan los 15 años de antigüedad

El mercado de vehículos de ocasión en España destaca por la elevada veteranía de su oferta. Según un estudio de CARFAX elaborado sobre cerca de cinco millones de coches correspondientes a los modelos más vendidos en el primer semestre de 2026, el 61% de los automóviles usados transferidos supera los 15 años de antigüedad, diez puntos por encima de la media del parque automovilístico nacional (51%).

Casi 3 titulares por vehículo de media

Los vehículos de ocasión más comercializados registran un uso acumulado y una rotación de titulares superior a la del parque español. La edad media alcanza los 16,32 años (frente a los 14,95 años de la media nacional) y el kilometraje medio suma 188.979 kilómetros, lo que supone casi 13.000 km adicionales respecto al promedio en España (176.270 km).

Asimismo, únicamente el 36% ha tenido un solo propietario (frente al 44% del parque total), registrando un promedio de 2,9 titulares por vehículo. En cuanto a su historial técnico, el 45% presenta antecedentes de daños y un 56% registra algún indicador de riesgo en su expediente.

Seat y Volkswagen lideran las ventas

Por marcas, Seat encabeza las operaciones con el 28% del total de unidades transferidas, seguida por Volkswagen (16%), Renault (12%), Ford (11%) y Opel (10%).

En el desglose por modelos concretos, cinco vehículos concentran la mayor cuota dentro del mercado de ocasión:

Seat Ibiza (16% de cuota): Registra 17 años de edad media, 180.000 km acumulados y un 43% de unidades con historial de daños.

Registra 17 años de edad media, 180.000 km acumulados y un 43% de unidades con historial de daños. Volkswagen Golf (15%): Presenta una media de 18 años de antigüedad, 213.000 km, un 49% con antecedentes de daños y un 61% con algún riesgo asociado.

Presenta una media de 18 años de antigüedad, 213.000 km, un 49% con antecedentes de daños y un 61% con algún riesgo asociado. Seat León (12%): Anota 14 años de media y 200.000 km, marcando la tasa más alta de daños del ranking con un 51%.

Anota 14 años de media y 200.000 km, marcando la tasa más alta de daños del ranking con un 51%. Renault Clio (12%): Cuenta con promedios de 15 años de antigüedad y 154.000 kilómetros.

Cuenta con promedios de 15 años de antigüedad y 154.000 kilómetros. Ford Focus (11%): Arroja medias de 17 años de edad y 197.000 kilómetros.

Predominio del diésel

A diferencia del avance de la electrificación en el mercado de vehículos nuevos, la demanda de segunda mano continúa dominada por los motores térmicos: el diésel representa el 52% de las operaciones, la gasolina el 45% y los híbridos el 3%.

Respecto al origen de los automóviles, las unidades importadas representan el 6% del total, con un kilometraje medio de 223.760 km y un 49% de registros con daños. Por su parte, los coches procedentes de flotas de alquiler suponen el 9% del mercado de ocasión, con un 51% de unidades con historial de incidencias.

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En el plano geográfico, la Comunidad de Madrid concentra el 13% de las operaciones de venta de estos modelos, seguida por Barcelona (8%) y Valencia (4%). La elevada antigüedad y el rodaje acumulado de estos vehículos hace recomendable la verificación del historial técnico y documental antes de formalizar la compra.