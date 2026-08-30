Cadillac crea un deportivo de una sola plaza con 830 CV y tecnología de competición

Cadillac ha presentado el V-ONE Concept, un prototipo que lleva la filosofía de competición de la marca a un vehículo de carretera de una sola plaza. El proyecto parte de la experiencia adquirida con el V-Series.R, el prototipo con el que Cadillac compite en las principales pruebas de resistencia, y combina su tecnología con un diseño más refinado y exclusivo.

El concepto ha sido desarrollado conjuntamente por Cadillac Design, Cadillac Racing y Dallara y cuenta con un sistema híbrido formado por un motor V8 y una unidad eléctrica que alcanza 830 CV de potencia combinada. También comparte con el coche de competición elementos de la suspensión, la transmisión y parte de la electrónica, aunque Cadillac asegura que el V-ONE ha sido diseñado para resultar más sencillo de conducir.

Cadillac V-ONE Concept / Cadillac

Un coche de competición convertido en deportivo exclusivo

El V-ONE mantiene las proporciones y buena parte de la arquitectura del V-Series.R, pero incorpora una interpretación más sofisticada de sus formas. La carrocería combina una pintura aplicada a mano que pasa del plata al azul marino oscuro con nuevas llantas y distintivos V-Series específicos. El resultado busca conservar la imagen de un prototipo de resistencia sin renunciar al carácter exclusivo de Cadillac.

En el apartado aerodinámico también hay una clara influencia de la competición. El vehículo incorpora un paquete inspirado en el V-Series.R y una suspensión de doble triángulo con elementos accionados mediante varillas, además de amortiguadores específicos para controlar los movimientos verticales y laterales. Todo está pensado para ofrecer un comportamiento cercano al de un coche de carreras, pero adaptado a un uso más accesible para el conductor.

Cadillac V-ONE Concept / Cadillac

Diseñado para un solo conductor

El interior es probablemente el elemento más llamativo del V-ONE. Solo hay espacio para una persona y el conductor queda situado en el centro de un habitáculo construido alrededor de una estructura de fibra de carbono. El volante, incorpora diferentes controles y una interfaz inspirada en los coches de carreras, además de sistemas de visualización de datos para ayudar al conductor a aprovechar las capacidades del vehículo.

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Cadillac V-ONE Concept / Cadillac

La exclusividad también se lleva al extremo en los detalles. El asiento se fabrica según las medidas y preferencias de cada cliente, el habitáculo utiliza materiales personalizados y tejidos reciclados de Cadillac Collection y una placa numerada identifica cada unidad. Por ahora, el V-ONE es un concept car, por lo que Cadillac no ha anunciado su producción ni un precio. El prototipo se ha mostrado al público en The Quail, A Motorsports Gathering, celebrado en California, como una muestra de hacia dónde podría evolucionar la división deportiva V-Series de la marca.