Dos décadas después del lanzamiento del Bugatti Veyron, la firma francesa ha desvelado una unidad one-of-one desarrollada por su departamento de restauración y personalización La Maison Pur Sang.

Este programa, presentado originalmente en la feria Rétromobile de París en 2020, está destinado a certificar, mantener y reinterpretar los vehículos históricos de la marca manteniendo la autenticidad técnica de los modelos.

Para esta unidad conmemorativa del 20º aniversario, el vehículo estrena un esquema cromático inédito que combina el tono 'Rouge Rembrandt' (desarrollado recientemente para el Bugatti Tourbillon) con el azul 'Petrol Blue' característico del Chiron. El habitáculo cuenta con un tapizado principal en tono 'Magnolia', conservando las proporciones y la arquitectura original de la carrocería.

Bugatti restaura un Veyron único para celebrar los 20 años de su lanzamiento / Bugatti

Nuevas soluciones aerodinámicas

En el apartado exterior, el cambio técnico más significativo es la incorporación de un nuevo diseño de llantas basado en el estilo Machiavelli. Bugatti ha reconfigurado estas piezas en un formato de mayor tamaño, con 20 pulgadas en el eje delantero y 21 pulgadas en el trasero, una solución que permite al Veyron equipar neumáticos con las dimensiones del Chiron.

A esta actualización se suman nuevas rejillas con entramado tridimensional para las tomas de aire frontales, laterales y traseras, orientadas a dar un aspecto más contemporáneo a la sección técnica del superdeportivo.

Bugatti restaura un Veyron único para celebrar los 20 años de su lanzamiento / Bugatti

Interior exclusivo

El habitáculo del vehículo incorpora detalles específicos, como el cosido a mano en tono 'Mocassin' para el volante y la palanca de cambios, junto con un emblema exclusivo con la inscripción "20 years of Veyron" situado entre los respaldos de los asientos.

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La consola central destaca por la integración del acabado 'Côte de Genève', un patrón decorativo geométrico procedente de la alta relojería. La aplicación de esta técnica tradicional sobre una superficie metálica tridimensional de gran tamaño ha supuesto un desarrollo técnico específico para el equipo de artesanos de la marca.