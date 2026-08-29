BMW Serie 1, cuatro generaciones para reinventar el compacto premium

El BMW Serie 1 cumple más de dos décadas como uno de los modelos de acceso a la gama de la marca alemana. Desde su llegada al mercado en 2004, el compacto ha pasado por cuatro generaciones en las que ha cambiado su diseño, sus motores y su tecnología, aunque siempre ha mantenido una clara orientación hacia el dinamismo y el carácter deportivo.

Su evolución también refleja la transformación que ha experimentado el segmento compacto premium. La primera generación apostó por una configuración de propulsión trasera poco habitual entre sus rivales, mientras que el modelo actual pone el foco en la conectividad, la eficiencia, las ayudas a la conducción y las nuevas posibilidades digitales. En España, su trayectoria suma ya más de 180.000 unidades comercializadas.

Primera y segunda generación, los años de la propulsión trasera

El Serie 1 debutó en 2004 con una configuración que lo diferenciaba de buena parte de sus competidores. La propulsión trasera, el reparto de pesos 50:50 y una suspensión trasera de cinco brazos le proporcionaban un comportamiento dinámico que se convirtió en una de sus principales señas de identidad. La gama comenzó con motores de gasolina y diésel de cuatro cilindros, aunque posteriormente incorporó nuevas carrocerías y versiones de mayores prestaciones.

BMW 1M Coupé / BMW

Entre ellas destacó el BMW Serie 1 M Coupé, presentado en 2010 con 340 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Un año después llegó la segunda generación, que creció para ofrecer más espacio interior y un maletero de 360 litros. Esta etapa también introdujo BMW ConnectedDrive, los motores TwinPower Turbo y la posibilidad de equipar tracción integral xDrive. Además, el M135i y posteriormente el M140i llevaron el rendimiento del compacto hasta los 340 CV.

BMW serie 1 segunda generación / BMW

Tercera y cuarta generación, el salto hacia la era digital

La tercera generación, presentada en 2019, supuso una ruptura con el pasado al abandonar la propulsión trasera y adoptar una arquitectura de tracción delantera. Este cambio permitió mejorar el aprovechamiento del espacio interior y facilitar el acceso a las plazas traseras. Para mantener el comportamiento dinámico característico de BMW, incorporó tecnologías como el sistema ARB de control de la rotación de las ruedas. En la parte más deportiva de la gama apareció el M135i xDrive, con 306 CV, mientras que el 128ti recuperó las conocidas siglas deportivas con 265 CV.

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BMW serie 1 tercera generación / BMW

La cuarta generación llegó en 2024 con una transformación centrada especialmente en la tecnología. El interior incorporó el BMW Curved Display y el sistema operativo BMW iDrive 9, mientras que las motorizaciones principales comenzaron a recurrir a la tecnología Mild Hybrid de 48 voltios. La gama actual mantiene además una versión de acceso como el BMW 116 con Paquete M Sport Design y un M135 xDrive como máximo exponente deportivo. Así, más de 20 años después de su estreno, el Serie 1 continúa adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin abandonar su carácter dinámico.