El 40% de los compradores con más de 50.000 € ya se plantea adquirir un coche chino

Las firmas automovilísticas procedentes de China han dejado de ser una alternativa residual o ligada únicamente a la gama económica. Según un estudio realizado por el portal coches.net, el 37,1% de los futuros compradores contempla adquirir un modelo de marca china. Esta disposición se eleva al 41,3% entre los usuarios que disponen de un presupuesto de compra superior a los 50.000 euros.

El nivel de reconocimiento es generalizado, ya que solo el 5,3% de los encuestados afirma no conocer ningún fabricante de este origen. En el segmento de presupuestos superiores a 50.000 euros, casi ocho de cada diez usuarios identifican las principales firmas. Por marcas, los niveles de conocimiento se distribuyen así:

MG: Identificada por el 78,4% de los compradores.

Identificada por el 78,4% de los compradores. BYD: Conocida por el 75,8%.

Conocida por el 75,8%. Omoda: Conocida por el 70%.

Conocida por el 70%. Jaecoo: Identificada por el 60,1%.

Identificada por el 60,1%. Lynk & Co: Conocida por el 54,5%.

Equilibrio entre precio, tecnología y equipamiento

Aunque la competitividad económica sigue siendo el factor determinante para el 75,4% de quienes optarían por un coche chino -cifra que sube al 84,1% en presupuestos de más de 50.000 euros-, los datos reflejan un perfil de usuario que prioriza la relación entre tecnología, equipamiento y coste final, más allá de buscar la opción más barata. Factores como la innovación tecnológica (18,5%) o la disponibilidad inmediata del vehículo (5,1%) se posicionan con menor peso dentro de la decisión de compra.

La posventa, el principal freno de compra

La consolidación de estas marcas depende en gran medida de la resolución de incertidumbres operativas. Un 53,5% de los compradores que descarta adquirir un vehículo chino fundamenta su decisión en las dudas relativas al servicio posventa y la disponibilidad de recambios. Esta inquietud destaca especialmente en el tramo de presupuesto de entre 30.000 y 40.000 euros, donde se eleva al 67,9%.

A la reticencia sobre la posventa se suman otras preocupaciones secundarias:

Durabilidad de los materiales: Señalada por el 24,8% de los usuarios que las descartan.

Señalada por el 24,8% de los usuarios que las descartan. Valor de reventa: Indicado por el 13,6% de los compradores.

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Actualmente, el 44,1% de los futuros compradores considera atractivas las marcas chinas pero requiere mayor información sobre su calidad antes de dar el paso. Por su parte, un 32% de los usuarios se decanta en exclusiva por fabricantes tradicionales, mientras que un 23,9% percibe a las marcas chinas como una opción plenamente innovadora y confiable.