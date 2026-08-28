Salir del garaje, sortear el tráfico de primera hora, enlazar un par de avenidas y acabar el recorrido entre coches buscando ese hueco que parece demasiado pequeño. Es el terreno natural de un escúter de 125, donde cada kilo cuenta y una buena respuesta al acelerador puede marcar más diferencias que una larga lista de cifras sobre el papel. Zontes parece haber seguido precisamente esa receta con el nuevo 125V, un modelo de aspecto deportivo que pone sobre la mesa dos datos difíciles de pasar por alto: 108 kilos en seco y 15 CV de potencia.

Zontes 125V, deportividad a peso pluma / Zontes

El 125V llega para ampliar una familia en la que ya encontramos al 125X, con el que comparte prácticamente toda su base técnica. No es una cuestión menor porque el 125X se ha convertido desde su lanzamiento en uno de los grandes éxitos comerciales de Zontes. La marca aprovecha ahora esa plataforma para cambiar el traje: si el X juega la carta crossover, el V apuesta por unas líneas más deportivas y una imagen más afilada sin sacrificar la funcionalidad que se espera de un escúter pensado para utilizar cada día.

Buena parte del secreto de esos 108 kilos se encuentra bajo la carrocería. Zontes ha utilizado un bastidor de aluminio Silafont-36 fabricado mediante fundición asistida al vacío. Está compuesto únicamente por dos grandes piezas atornilladas entre sí y prescinde de soldaduras. El conjunto pesa 8,5 kilos, una solución técnica poco frecuente en la categoría de los 125 y que permite entender mejor una cifra de peso entre 15 y más de 30 kilos inferior, según la marca, a la de algunos rivales de planteamiento parecido.

Zontes ha utilizado un bastidor de aluminio Silafont-36 fabricado mediante fundición asistida al vacío / Zontes

Menos masa significa menos esfuerzo para cambiar de dirección, mover el escúter en parado o colarse por el tráfico, pero también permite aprovechar mejor el rendimiento del motor. El 125V utiliza un monocilíndrico de 124 cc, refrigeración líquida e inyección electrónica que entrega los 15 CV máximos permitidos para el carnet A1 y un par de 13 Nm. Sobre el papel, la relación entre potencia y peso apunta a unas prestaciones interesantes para la ciudad y suficientes para afrontar desplazamientos por vías rápidas.

Zontes tampoco se ha limitado a buscar la cifra de potencia. El propulsor incorpora pistón forjado, tratamiento cerámico en el cilindro, recubrimiento DLC y doble filtración de aceite, soluciones destinadas a reducir rozamientos y mejorar la durabilidad. El consumo homologado es de 2,6 litros cada 100 kilómetros, un registro que, unido a un depósito de 11 litros, permite a la marca anunciar más de 400 kilómetros de autonomía.

El equipamiento sigue la estrategia que Zontes viene utilizando para hacerse un hueco en nuestro mercado: ofrecer mucho desde el primer momento / Zontes

Tecnología para el día a día

El equipamiento sigue la estrategia que Zontes viene utilizando para hacerse un hueco en nuestro mercado: ofrecer mucho desde el primer momento. El 125V dispone de ABS, control de tracción y sistema Start-Stop desconectable, tres elementos que refuerzan tanto la seguridad como la eficiencia en circulación urbana.

Frente al usuario encontramos una pantalla TFT de alta definición con conectividad, navegación y función Mirroring para integrar determinadas funciones del teléfono inteligente. También muestra la presión y la temperatura de los neumáticos, una información poco habitual en este segmento y especialmente práctica para quienes utilizan el escúter durante todo el año.

En el frontal, cuatro módulos ópticos acompañados por una firma luminosa DRL ayudan a definir esa imagen deportiva con la que el 125V quiere diferenciarse del 125X. / Zontes

La iluminación es completamente de LED. En el frontal, cuatro módulos ópticos acompañados por una firma luminosa DRL ayudan a definir esa imagen deportiva con la que el 125V quiere diferenciarse del 125X. Su diseño resulta anguloso, compacto y bastante más agresivo que el habitual en un escúter ciudadano, una declaración de intenciones para atraer a quien busca practicidad pero no quiere renunciar a una estética con personalidad.

Porque debajo de esa carrocería sigue existiendo un vehículo pensado para resolver el día a día. Bajo el asiento encontramos capacidad para dos cascos integrales, posiblemente uno de sus mejores argumentos prácticos teniendo en cuenta las dimensiones y el reducido peso del conjunto. A ello se suman dos guanteras, un gancho portabolsas y tomas de corriente USB Tipo A y Tipo C.

También incorpora el sistema Keyless de tercera generación, de manera que podemos olvidarnos de sacar la llave del bolsillo en cada parada. Son pequeños detalles que terminan teniendo importancia cuando repetimos la misma rutina cinco días por semana y utilizamos el escúter tanto para ir a trabajar como para realizar recados o movernos por el centro de la ciudad.

Zontes 125V, deportividad a peso pluma / Zontes

El planteamiento del Zontes 125V resulta especialmente interesante porque no obliga a escoger entre deportividad y funcionalidad. Su estética juega a ser agresiva, mientras que la capacidad de carga, la autonomía y el equipamiento responden a necesidades bastante más racionales. Y los 108 kilos deberían convertirse en uno de sus principales aliados para usuarios de diferente talla y experiencia, especialmente en esas maniobras a baja velocidad que forman parte de la vida urbana.

Otro argumento llega cuando toca mirar la etiqueta del precio. El Zontes 125V tiene un PVR de 2.688 euros y estará disponible en negro, marrón y morado. Una cifra muy competitiva para un modelo con 15 CV, bastidor de aluminio, control de tracción, TFT con conectividad, sistema sin llave y capacidad para guardar dos cascos integrales.

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Zontes vuelve así a una fórmula que le está funcionando: tecnología, equipamiento y precio, ahora condimentados con un peso especialmente bajo y una estética más deportiva. Falta comprobar en marcha hasta qué punto esos 108 kilos se traducen en agilidad real y cómo trabajan suspensiones y frenos cuando el asfalto deja de ser perfecto. Y puestos a pedir, una regulación de la pantalla derivabrisas o una protección aerodinámica algo más generosa ampliaría todavía más su radio de acción en desplazamientos por vías rápidas. Poco más se le puede reclamar sobre el papel a un 125 que, por 2.688 euros, llega dispuesto a ponérselo difícil a más de un rival.