Novedad
Volvo anticipa su centenario con una edición especial de su camión FH
La Edición Volvo 100 Aniversario estará disponible para los FH Aero, FH, FH16 Aero y FH16, con elementos específicos en la cabina
Volvo Trucks ha decidido empezar a celebrar antes de tiempo su primer siglo de vida. A falta de que el centenario llegue oficialmente en 2027, la compañía prepara una Edición Volvo 100 Aniversario para sus modelos FH Aero, FH, FH16 Aero y FH16, una serie especial que podrá pedirse desde septiembre de 2026 y que pone buena parte de su atención en la personalización de la cabina. La propuesta no introduce una mecánica específica ni limita el homenaje a una sola configuración. Volvo indica que la edición podrá combinarse con la mayoría de las variantes de chasis y motores que ya ofrece en esos cuatro modelos.
Buena parte de los cambios se concentra en el puesto de conducción y en los elementos decorativos. Los asientos adoptan un diseño bicolor sobre una base de cuero, con el emblema del aniversario bordado en la zona superior de tejido gris. También aparecen detalles en tono cuero vinculados a las franjas decorativas de la carrocería.
La iluminación es otro de los recursos utilizados para distinguir esta edición. Los escalones cuentan con luz propia y la consola incorpora tiras LED cuya iluminación ambiental puede configurarse en rojo o blanco. Al abrir la puerta, una luz de bienvenida proyecta en el suelo el motivo gráfico creado para el centenario.
Ese emblema aparece también en otros puntos del habitáculo, aunque con tratamientos diferentes. Las nuevas rejillas de los altavoces lo reproducen mediante impresión 3D, mientras que las cortinas incorporan una línea cronológica con imágenes de distintos camiones Volvo a lo largo de sus primeros cien años. El conjunto se completa con una alfombrilla de mayor grosor, acabada en negro y gris y rematada con etiquetas de cuero en color camel.
Más que recurrir únicamente a placas o distintivos exteriores, Volvo ha utilizado así diferentes elementos de la cabina para recordar el aniversario. La marca también anuncia cambios exteriores para esta edición, aunque la documentación facilitada no ofrece un desglose detallado de esas modificaciones más allá de las franjas decorativas mencionadas.
Frente a una serie especial asociada a una mecánica concreta, la Edición 100 Aniversario se plantea como una configuración transversal. Según Volvo, podrá solicitarse con la mayoría de las combinaciones de propulsión y chasis disponibles actualmente para los FH Aero, FH16 Aero, FH y FH16. Volvo recuerda además que el FH ha recibido recientemente actualizaciones en sus variantes eléctrica, de gas y diésel, para las que anuncia mejoras de rendimiento, autonomía, eficiencia energética y potencia. Volvo ya había recurrido anteriormente a series especiales como el FH Edición 25 Aniversario, el FH Aero Euro NCAP Edición Especial o el Volvo Ocean Race Edición Limitada.
Los pedidos de la Edición Volvo 100 Aniversario se abrirán en septiembre de 2026. La documentación de Volvo Trucks España no comunica por ahora el precio ni concreta posibles diferencias de equipamiento o disponibilidad entre mercados.
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