Los smartphones pierden fuerza en las cuentas de Xiaomi, que mira hacia los coches eléctricos como su nuevo negocio

Los tiempos actuales son de cambio y este afecta, sin duda, al sector de la automoción. En este, empresas que hasta hace pocos años nada o poco tanían que ver también están redirigiendo su estrategia de negocio.

Xiaomi está atravesando un momento de transformación y, pese a que el fabricante chino sigue teniendo en los smartphones su principal negocio, el aumento del coste de componentes como las memorias está presionando sus márgenes. Al mismo tiempo, su negocio de vehículos eléctricos continúa creciendo y ya aporta, junto con la inteligencia artificial y otras nuevas iniciativas, cerca de una cuarta parte de los ingresos de la compañía.

Los resultados del segundo trimestre de 2026 muestran esta evolución. Xiaomi registró entre abril y junio unos ingresos de 108.900 millones de yuanes, un 6,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto ajustado fue de 6.200 millones de yuanes, un 42,6% menos interanual. Ambos datos quedaron por debajo de las previsiones de los analistas: el mercado esperaba unos ingresos de 112.200 millones de yuanes y un beneficio ajustado de 6.600 millones, según los datos de LSEG recogidos por Reuters.

La propia Xiaomi atribuye la presión sobre sus resultados al incremento de los costes de componentes clave, especialmente las memorias, además de a la mayor competencia en el sector.

¿Cambia Xiaomi los smartphones por los coches?

El aumento de los costes está afectando especialmente a la actividad de smartphones. Xiaomi ingresó 42.100 millones de yuanes con sus teléfonos durante el segundo trimestre, un 7,5% menos que un año antes. Además, el margen bruto de este negocio cayó hasta el 8,5%, frente al 11,5% registrado en el mismo trimestre de 2025, según los resultados de la compañía. Las ventas también disminuyeron. Xiaomi comercializó 31,2 millones de smartphones en el trimestre, frente a los 42,4 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 26,5%.

Reuters, citando datos de la consultora Omdia, sitúa a Xiaomi como el tercer fabricante mundial de smartphones y señala que la compañía es especialmente sensible al aumento del precio de las memorias debido al elevado peso de los teléfonos de menos de 200 dólares dentro de sus ventas.

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Mientras el negocio de smartphones se encuentra bajo presión, la actividad de vehículos eléctricos continúa creciendo. Xiaomi entregó 104.199 vehículos durante el segundo trimestre, un 28,2% más que en el mismo periodo de 2025. Los ingresos procedentes de los vehículos eléctricos inteligentes alcanzaron los 23.900 millones de yuanes, un 15,9% más interanual, según los resultados de la compañía.

Si se suman los vehículos eléctricos inteligentes, la inteligencia artificial y otras nuevas iniciativas, estos negocios generaron 24.900 millones de yuanes en ingresos durante el trimestre, un 17,1% más que un año antes. En conjunto, estas actividades representaron aproximadamente el 23% de los ingresos totales de Xiaomi, frente al 18,3% del segundo trimestre de 2025.

El dato permite hacerse una idea del peso creciente que están adquiriendo estas nuevas actividades dentro de Xiaomi. Aun así, los smartphones continúan siendo una parte fundamental de su negocio y la compañía sigue obteniendo la mayor parte de sus ingresos de sus actividades tradicionales.

Aunque el presidente de Xiaomi, William Lu, explicó que los costes de las memorias continuaban en niveles históricamente elevados, aunque el ritmo de aumento de los precios había comenzado a ralentizarse. Según Reuters, Lu considera que el periodo más difícil para el negocio de smartphones ya ha pasado y que Xiaomi ha ajustado tanto su combinación de productos como su calendario de lanzamientos.

El coche todavía no es rentable, pero lo será

El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos no significa que esta división haya alcanzado todavía la rentabilidad. El segmento que agrupa los vehículos eléctricos inteligentes, la inteligencia artificial y otras nuevas iniciativas registró una pérdida operativa de 2.600 millones de yuanes durante el segundo trimestre, según Xiaomi. La compañía continúa realizando inversiones en estas actividades, por lo que el aumento de las entregas todavía no se traduce en beneficios operativos para el conjunto del segmento.

Esto sitúa al negocio del automóvil en una fase todavía diferente a la del negocio tradicional de Xiaomi. Las entregas y los ingresos crecen, pero la compañía continúa asumiendo costes e inversiones asociados al desarrollo de esta nueva actividad.

Xiaomi actualiza el SU7 con mejoras en hardware y seguridad / Xiaomi

La expansión de Xiaomi en el automóvil también se está reflejando en su gama. La compañía comenzó su actividad en este sector con la berlina eléctrica SU7 y posteriormente amplió su oferta con modelos de otros formatos. En julio, Xiaomi presentó la familia SkyNomad, con la que amplía su oferta más allá de las berlinas y los crossover eléctricos.

Europa será el siguiente paso

Por ahora, este crecimiento se está produciendo fundamentalmente en China. Xiaomi tiene previsto entrar en los mercados europeos con sus vehículos eléctricos en 2027. La expansión europea será, por tanto, un paso importante para el negocio de automoción de la compañía. Xiaomi tendrá que trasladar a un mercado nuevo una actividad que todavía se encuentra en fase de expansión y que, según sus últimos resultados, continúa registrando pérdidas operativas.

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Los resultados del segundo trimestre dejan así una fotografía bastante clara de la situación de Xiaomi. El negocio de smartphones atraviesa una etapa complicada por el aumento de los costes de componentes y la presión sobre los márgenes, mientras que los vehículos eléctricos aumentan sus entregas y su peso dentro de la facturación. No obstante, la compañía todavía depende en gran medida de su actividad tradicional y el automóvil, pese a no ser un sector todavía rentable, ya tiene un peso significativo en sus cuentas. El siguiente gran reto será comprobar si Xiaomi consigue convertir el fuerte crecimiento de las ventas de coches en un negocio estable y trasladar ese modelo al mercado europeo.